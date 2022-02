Crystal Palace-Chelsea: avant Lille, les Blues à l'arraché pour leur retour en Premier League

Un but du Marocain Hakim Ziyech a permis à Chelsea de prendre les trois points sur la pelouse de Crystal Palace (1-0), lors de la 26e journée de Premier League. Mais les Blues n'ont pas briller avant de recevoir Lille, mardi en Ligue des champions (à suivre sur RMC Sport).

Chelsea (troisième) est reparti pied au plancher à Crystal Palace ce samedi, pour son retour aux affaires en Premier League. Auréolé de son titre de champion du monde des clubs remporté aux Emirats arabes unis, Chelsea a difficilement disposé des Eagles (1-0), grâce à un but tardif de l’international marocain Hakim Ziyech, qui s’était vu refuser l’ouverture du score quelques minutes plus tôt, en seconde période, pour une position de hors-jeu bien réelle du Belge Romelu Lukaku (75e).

Les hommes de Thomas Tuchel n’ont pas réalisé une grande performance, mais l’essentiel est assuré avec cette deuxième victoire d’affilée en Premier League, qui leur permet de suivre le rythme de Liverpool, deuxième avec sept points d'avance.

Tuchel inspiré

Après une période rythmée entre les deux équipes, mais assez pauvre en occasions franches, Chelsea a peiné à se montrer dangereux au retour des vestiaires, à l’exception notable de son héros, Hakim Ziyech, l’homme en forme des Blues (trois buts en 2022, toutes compétitions confondues). L’ancien de l’Ajax a profité du coaching inspiré de son entraîneur qui lançait trois joueurs dans le dernier quart d’heure pour tenter de décanter la situation.

Frustré dans la minute suivante, Ziyech prenait son mal en patience et se trouvait finalement à la réception d’un centre parfaitement ajusté de l’Espagnol Marcos Alonso en toute fin de temps réglementaire (89e). Un plat du pied gauche assuré avec beaucoup d'application dans la réalisation du geste, pour tromper le gardien au second poteau, et le Marocain permettait à Chelsea de signer une neuvième victoire de suite face à Crystal Palace, qui n'a toujours pas gagné en 2022.