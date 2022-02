Chelsea: le coup de gueule d’Edouard Mendy contre les médias qui l’ont confondu avec Benjamin Mendy

Dans un entretien pour RTL ce vendredi, le gardien de but de Chelsea et du Sénégal Edouard Mendy a de nouveau exprimé sa colère après que plusieurs journaux français et britanniques ont utilisé par erreur sa photo à la place de celle de Benjamin Mendy. L'arrière gauche de Manchester City est poursuivi par la justice pour des affaires de viols.

Edouard Mendy ne décolère pas. Au mois de novembre, alors que Benjamin Mendy occupait les pages des faits divers pour plusieurs affaires d’agressions sexuelles présumées, certains journaux français et britanniques avaient publié, par erreur, une photo du gardien de but de Chelsea et du Sénégal, homonyme du champion du monde français.

"Triste de voir qu'en 2021, en France comme en Angleterre, pour certains les Noirs n'ont ni prénoms ni visages distincts, avait soufflé l’ancien Rennais sur Instagram. Ces "erreurs" de photos paraissent anecdotiques, elles sont au contraire hautement symboliques. Ce n'est pourtant pas si compliqué de différencier deux visages, d'autant plus quand le maillot est d'une aide précieuse." Un message relayé par le latéral gauche du Real Madrid Ferland Mendy, lui aussi confondu avec le champion du monde français par certains médias.

"Tout simplement inacceptable"

Trois mois après, le tout récent champion d’Afrique avec les Lions de la Teranga est revenu sur ces regrettables erreurs. "C’est quelque chose qui m’a fortement dérangé, a-t-il confié vendredi au micro de RTL. C’est une atteinte à mon image. Quand votre photo est associée à des choses que vous n’avez pas faites, ce sont des choses que je ne peux pas accepter parce que ma famille est bien sûr touchée par ces erreurs."

Et le champion d’Europe de poursuivre: "Aujourd’hui je suis Mendy, Edouard, de Chelsea. Comme les autres Mendy ont des prénoms et des appartenances à d’autres clubs. On parle de journaux de référence qui sont hyper lus et écoutés. Avoir ce manque de professionnalisme est tout simplement inacceptable." Edouard Mendy et Chelsea accueilleront Lille mardi en huitième de finale aller de Ligue des champions (en direct sur RMC Sport).