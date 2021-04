Chelsea-Porto, les compos: les Blues avec Kanté et Thiago Silva, retour d'Oliveira côté portugais

Thomas Tuchel a choisi de faire confiance à N'Golo Kanté et Thiago Silva ce mardi soir pour le quart de finale retour face à Porto (21h, sur RMC Sport 2). Havertz jouera à la pointe de l'attaque côté Blues alors que Werner est sur le banc, tandis que Porto peut compter sur le retour de Sergio Oliveira.

Chelsea est à 90 minutes de sa première qualification en demi-finales de Ligue des champions depuis 2014. Après la victoire lors du match aller face à Porto (2-0), au stade Ramon Sanchez Pizjuan - où se déroule ce match retour en raison des conditions sanitaires -, Thomas Tuchel a décidé une nouvelle fois de se passer au coup d'envoi de deux de ses Français (Kurt Zouma et Olivier Giroud) qui débuteront sur le banc des remplaçants.

Mais l'entraîneur allemand de Chelsea a décidé de faire confiance à N'Golo Kanté qui débutera au milieu de terrain aux côtés de Jorginho. Thiago Silva, lui, est titulaire en défense centrale avec César Azpilicueta et Antonio Rüdiger. Tuchel a également décidé de faire confiance à Kai Havertz au détriment de Timo Werner pour occuper la pointe de l'attaque, soutenu par Mason Mount et Christian Pulisic. Ben Chilwell et Reece James animeront les ailes côté Blues.

Oliveira de retour

Porto, de son côté, peut compter sur le retour de deux d'un de ses éléments-clés. Suspendu au match aller, Sergio Oliveira, bourreau de la Juventus en huitièmes de finale, fait son retour dans le onze de Sergio Conceiçao.

L'entraîneur portugais a en revanche laissé sur le banc Mehdi Taremi, également suspendu au match aller. Conceiçao lui a préféré Marko Grujic, qui évoluera dans un milieu à trois. Porto se présente donc dans un 4-3-3 inhabituel. Le vétéran et capitaine Pepe dirigera la défense de Porto tandis que Moussa Marega tentera de trouver l'ouverture face à la défense de fer de Chelsea, pour espérer renverser une situation qui semble bien mal engagée.

>>> Suivez le quart de finale entre Chelsea et Porto en vous abonnant à RMC Sport

La compo de Chelsea: Mendy - Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger - James, Jorginho, Kanté, Chilwell - Mount, Pulisic - Havertz

Les remplaçants: Kepa, Marcos Alonso, Emerson, Christensen, Zouma, Hudson-Odoi, Kovacic, Ziyech, Abraham, Giroud, Werner

La compo de Porto: Marchesin - Manafa, Pepe, Mbemba, Sanusi - Oliveira, Grujic, Uribe - Corona, Marega, Otavio

Les remplaçants: Ramos, Nanu, Sarr, Baro, Conceiçao, Felipe Anderson, Taremi, Joao Mario, Ndiaye, Vieira, Diaz, Evanilson, Martinez