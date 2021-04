Chelsea-Porto: l'insulte qu'aurait adressée Tuchel à Conceiçao

Selon des informations du journal portugais Record, Thomas Tuchel aurait bien insulté Sergio Conceiçao à la fin du quart de finale retour de Ligue des champions ce mardi entre le FC Porto et Chelsea.

Sergio Conceiçao était énervé ce mardi soir. Outre l'élimination du FC Porto malgré la victoire face à Chelsea lors du quart de finale retour de Ligue des champions (1-0), l'entraîneur portugais a accusé son homologue Thomas Tuchel de l'avoir insulté en fin de match.

"Va te faire foutre", aurait lancé Tuchel à Conceiçao

Selon les informations du journal portugais Record ce mercredi, Thomas Tuchel aurait lancé à la fin de la rencontre un "Va te faire foutre" à Sergio Conceiçao. Les esprits se sont aussi échauffés entre les joueurs sur la pelouse après le match, avec une discussion entre Pepe et Tuchel.

Un représentant de Chelsea a indiqué ensuite aux médias anglais que ces allégations étaient fausses et que Thomas Tuchel n'avait pas insulté Conceiçao. Les deux techniciens ont eu un échange verbal durant la rencontre. Le club portugais s'est finalement imposé dans le temps additionnel de la seconde période grâce à un superbe retourné de Mehdi Taremi. Mais ce sont bien les Blues qui se sont qualifiés pour le dernier carré.

Passé en conférence de presse, Sergio Conceiçao a assuré que le quatrième arbitre, le Français Frank Schneider, avait entendu l'insulte, sans en préciser la teneur. "Mon anglais n'est pas parfait. on en va pas trop en parler. On n'a pas beaucoup échangé de mots avec Thomas Tuchel, car j'étais concentré sur le jeu. Je ne sais pourquoi il a réagi, mais je n'ai pas très bien compris, a expliqué le technicien portugais. J'ai entendu des insultes, mais c'est parti... Ce n'est pas joli et mon irritation en fin de compte est liée à ça. Je ne lui ai même pas parlé."