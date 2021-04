Ligue des champions: la reprise fantastique de Taremi et but de Choupo-Moting en vidéo

Un but de Choupo-Moting a permis au Bayern Munich de dominer (1-0) le Paris Saint-Germain, mais c’est bien le club parisien qui est qualifié pour les demies de la Ligue des champions. Tout comme Chelsea, battu dans les derniers instants par le FC Porto (0-1), sur une reprise acrobatique exceptionnelle.

PSG-Bayern Munich: 0-1

(Choupo-Moting 40e)

Le PSG va jouer les demi-finales de la Ligue des champions pour la deuxième année consécutive. Les Parisiens se sont inclinés face au Bayern Munich (0-1) au Parc des Princes, mais leur superbe performance du match aller (victoire 3-2 à l’Allianz Arena) les envoie dans le dernier carré.

Neymar et ses partenaires se sont dépouillés sur le terrain comme rarement cette saison pour arracher cette qualification face au champion d’Europe en titre. Contrairement au match aller, le PSG s’est procuré plus d’occasions franches que son adversaire en première période, touchant les montants de Neuer à plusieurs reprises, mais l’efficacité était allemande cette fois-ci.

Et comme en Bavière il y a moins d’une semaine, le Bayern Munich s’en est remis au Camerounais Eric Choupo-Moting pour revenir à un but seulement de la qualification, et rêver à un retournement de situation. Ce but n’est jamais venu. Les champions d'Europe en titre n'ont pas réussi à doubler la mise, laissant Paris décrocher la troisième demi-finale de C1 de son histoire après 1995 et 2020.

Chelsea-Porto: 0-1

(Taremi 90e+4)

Chelsea a perdu contre Porto (0-1), mardi soir à Séville, mais s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions grâce à sa victoire 2-0 au match aller. Les Portugais ont sauvé l'honneur dans les arrêts de jeu sur une reprise acrobatique extraordinaire de l'Iranien Mehdi Taremi (90e+4). Les Blues, dirigés depuis fin janvier par Thomas Tuchel, n'ont plus joué les demi-finales de la C1 depuis 2014.

Dominés dans le jeu, les Blues ont volontairement abandonné la possession du ballon aux Portugais, mais sans jamais vraiment être en danger dans ce match assez triste. Aucun tir n’a été cadré en première période. Porto a bien eu quelques situations chaudes avec de nombreux centres envoyés dans la surface. Mais les hommes de Sergio Conceiçao n’ont pas su profiter des quelques erreurs de la défense anglaise.

Thomas Tuchel est de retour dans le dernier carré de la Ligue des champions. Chelsea y défiera le vainqueur du quart de finale qui opposera mercredi le Real Madrid à Liverpool à Anfield. Avec dans la tête le rêve d'une nouvelle finale, le 29 mai à Istanbul: ce serait la première pour Chelsea depuis son sacre en 2012 et la deuxième d'affilée pour Tuchel, finaliste avec le PSG l'été dernier.