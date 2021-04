Chelsea-Real: l’échange sympa entre Giroud et Courtois sur le raté de Werner

EXCLU RMC SPORT - Anciens coéquipiers à Chelsea, Olivier Giroud et Thibaut Courtois se sont retrouvés mardi lors de Real-Chelsea (1-1) et les deux hommes ont brièvement échangé à la pause sur l’arrêt du gardien belge face à Timo Werner, un des épisodes du film du match.

L’amitié franco-belge existe toujours, même en football, c'est l'un des enseignement du toujours très attendu film RMC Sport du maatch de Ligue des champions entre le Real Madrid et Chelsea. Après avoir été coéquipiers, Olivier Giroud et Thibaut Courtois se sont retrouvés dans la peau d’adversaires mardi lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Chelsea (1-1). Ils ont même discuté brièvement dans le couloir des vestiaires avant la reprise de la deuxième période. Dans un échange capté par les caméras de RMC Sport, l’attaquant français félicite le gardien belge pour son arrêt miraculeux face à Timo Werner à la 10e minute de jeu.

"La parade sur Timo! Pffff…", lance Giroud en direction de Courtois. Ce dernier lui répond en mimant le réflexe de la jambe qu’il a eu pour repousser la frappe de l’attaquant allemand, pourtant seul face à lui dans les 5,50m. "J’ai juste mis le pied comme ça", sourit le gardien du Real. "Incroyable", ajoute Giroud.

Les deux joueurs ont évolué ensemble à Chelsea pendant six mois entre l’arrivée du Français en janvier 2018 et le départ de Courtois au Real Madrid l’été suivant. Ils s’étaient retrouvés en demi-finale de la Coupe du monde, remportée par la France face à la Belgique (1-0). Une issue qui avait provoqué l’amertume de Courtois, l’un des plus prompts à critiquer le jeu de l’équipe de France.

Un peu moins de trois ans plus tard, les deux hommes ont trouvé un sujet qui les a rassemblés: le raté de Werner. Préféré à Giroud à la pointe de l’attaque anglaise, l’Allemand a multiplié les mauvais choix lors du choc entre le Real et Chelsea, comme en témoigne son échec face à Courtois. L’ancien joueur du RB Leipzig s’était pourtant retrouvé seul face au Belge. Mais sa frappe timide a été repoussée du pied par le gardien alors que le but lui était grand ouvert, provoquant une nouvelle vague de railleries sur ses ratés face au but. Au moins, Giroud et Courtois ne l'enfoncent pas plus que ça.