Chelsea-Real: l'énorme bourde de Mendy qui offre le triplé à Benzema

A peine revenu des vestiaires, Karim Benzema s'est offert un triplé lors du quart de finale aller de Ligue des champions entre Chelsea et le Real Madrid (sur RMC Sport) ce mercredi. L'attaquant français a profité d'une énorme erreur d'Edouard Mendy.

Exceptionnel. Phénoménal. Monstrueux. Difficile de trouver les mots pour qualifier Karim Benzema et sa prestation du soir. Dans une forme incroyable, le Français a d’abord planté deux buts en trois minutes ce mercredi contre Chelsea en quart de finale aller de la Ligue des champions. Deux buts de la tête sur des centres de Vinicius Junior (21e) et Luka Modric (24e).

L'énorme erreur de Mendy

Avant la pause, Kai Havertz a relancé le suspense, lui aussi d’un but de la tête (40e). Mais Benzema avait encore faim. Au retour des vestiaires, il a profité d’une énorme erreur d’Edouard Mendy pour redonner deux buts d’avance au Real Madrid. Sur un long dégagement madrilène, le portier sénégalais a totalement paniqué. De manière inexplicable.

Alors qu’il avait tout le temps de relancer ou de s’appuyer sur un coéquipier, il s’est loupé et a adressé une passe bien trop molle à Antonio Rüdiger. Benzema, à l’affût, a alors surgi pour gratter le ballon et prendre le meilleur sur Rüdiger. L’attaquant des Bleus s’est ensuite appliqué pour envoyer le ballon au fond des filets (46e). Et ainsi s'offrir un triplé !