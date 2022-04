Chelsea-Real: un doublé de la tête magnifique de Benzema

En déplacement à Stamford Bridge ce mercredi pour le quart de finale aller de Ligue des champions, Karim Benzema a lancé le Real Madrid, en inscrivant un doublé de la tête en l'espace de trois minutes.

Karim Benzema n'en finit plus de porter le Real Madrid. Revenu à la compétition samedi dernier face au Celta Vigo, où il a signé le doublé de la victoire (2-1), l'attaquant français a ouvert le score ce mercredi à Stamford Bridge, face à Chelsea, pour le quart de finale aller de Ligue des champions. Et "KB9" a rapidement signé un nouveau doublé.

Déjà 10 buts cette saison en Ligue des champions

Le Real Madrid a pris le dessus en début de match et s'en est remis une nouvelle fois à Karim Benzema pour trouver la faille, lui qui avait inscrit un triplé contre le PSG lors du huitième retour. Après avoir servi Vinicius Junior, Karim Benzema s'est retrouvé à la finition de l'action sur un centre du Brésilien, d'une tête puissante (21e),

Il n'a fallu attendre que quelques secondes pour assister au deuxième but de la soirée de Karim Benzema (24e), d'une nouvelle tête, cette fois sur une merveille de centre de Luka Modric. Le patron de l'attaque madrilène totalise désormais 81 buts en carrière en Ligue des champions et 315 réalisations avec le Real Madrid.

Karim Benzema, avec 10 buts, devient le premier joueur français à franchir cette barre au cours dans une saison. Lancé dans la course au Ballon d'or, "un objectif" assumé, Karim Benzema marque encore une fois les esprits. En attendant, il faudra que l'équipe de Carlo Ancelotti finisse le travail, d'autant plus que la règle du but à l'extérieur n'entre plus en compte cette saison.