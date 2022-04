Chelsea-Real: la colère froide de Tuchel après la défaite des Blues

Thomas Tuchel est apparu remonté et désabusé après la défaite concédée par Chelsea ce mercredi face au Real Madrid (3-1) en quart de finale aller de la Ligue des champions. Il attend une réaction dès ce week-end en Premier League.

Une grosse désillusion. Champion d’Europe en titre, Chelsea est aujourd’hui proche de prendre la porte en Ligue des champions. Malmenés comme rarement et punis par un immense Karim Benzema, auteur d’un nouveau triplé magique, les Blues ont craqué sur leur pelouse (3-1) en quart de finale aller. Ils devront sortir une sacrée performance dans une semaine à Madrid (12 avril) pour renverser le Real et arracher leur place pour le dernier carré.

Thomas Tuchel va devoir trouver les mots et les solutions pour remobiliser son équipe, lui qui est apparu très marqué après cette défaite. "C'est l'une des pires premières mi-temps que j'ai vues ici à Stamford Bridge. Individuellement et collectivement, ce n’était pas assez. Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné ? Tout : nos passes, quand on attaquait, comment on avait la possession, la façon de décider, comment on fermait les espaces. Rien n’allait. La première mi-temps était tellement loin de nos propres standards, on ne peut même pas se plaindre", a-t-il lâché au micro de BT Sport, désabusé.

"Nous étions loin de nos standards"

"Vous pouvez toujours revenir et gagner, mais quand vous tuez le match vous-même après 45 minutes, c'est de plus en plus difficile. Si on continue à jouer comme ça, on va perdre à Southampton (samedi en Premier League) et on va se faire 'écraser' à Madrid. A ce genre de niveau, on ne peut pas jouer comme ça. Nous étions loin, loin, loin de nos standards, et quand cela arrive, vous perdez des matchs. Qu'attendez-vous de moi ? Que je reste ici et que je souris ? Nous allons à Southampton, je vais m'assurer que tout le monde pense à ça", a insisté l’entraîneur allemand.

Déjà défait par Brentford (4-1) ce week-end, Chelsea a effectivement un rendez-vous important à négocier au St. Mary's Stadium avec un double objectif : conforter sa place sur le podium et reprendre confiance avant son déplacement à Madrid.