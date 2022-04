Chelsea-Real: Benzema savoure "une nuit magique" après son incroyable triplé... mais a un regret

Auteur d'un nouveau triplé, Karim Benzema a été le grand artisan de la victoire du Real Madrid ce mercredi face à Chelsea (3-1) en quart de finale aller de la Ligue des champions. Mais pas question pour lui de s'enflammer avant le match retour.

Il y a d’abord les chiffres : 37 buts cette saison, dont 11 en Ligue des champions. Mais il y a surtout ce sentiment de plénitude. A l’heure actuelle, Karim Benzema est tout simplement injouable. Peut-être le meilleur numéro 9 au monde. Celui qui est capable de claquer un triplé pour éliminer le PSG en huitièmes et de remettre ça un mois plus tard pour rapprocher le Real Madrid du dernier carré de la Ligue des champions.

>> La Ligue des champions est à suivre sur RMC Sport, abonnez-vous à nos offres

>> Revivez Chelsea-Real Madrid

"On va se bagarrer jusqu’à la fin"

Porté par son capitaine, buteur à nouveau à trois reprises, le leader de la Liga a frappé un grand coup en allant s’imposer ce mercredi sur le terrain de Chelsea (3-1) en quart de finale aller. Un précieux avantage avant le match retour le 12 avril. "Ce sont des nuits magiques comme face au PSG à Santiago-Bernabéu", a réagi le héros du jour après la rencontre. "On est venu ici pour gagner, pour montrer qu’on est le Real. Les choses se sont bien passées pour nous, on a bien joué, on était là de la première à la dernière minute. On va se bagarrer jusqu’à la fin, on commence tous les matchs pour les gagner. Quand on a un Real comme ce soir c’est beaucoup plus facile pour nous", a-t-il ajouté.

Sur sa prestation, Benzema est resté modeste, comme d'habitude : "Les trois buts sont très importants. Je suis très content d'avoir marqué le troisième car j'en ai raté un important en première mi-temps, je pensais encore à cette occasion ratée." Pas question pour autant de s’enflammer. Il faudra confirmer ce résultat à Madrid. "On a encore le match retour devant notre public, on va tout donner pour le gagner", a-t-il appuyé, avant d’avoir quelques mots pour Carlo Ancelotti : "C'est l'un des meilleurs entraîneurs au monde, nous avons une grande confiance en lui."