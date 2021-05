Chelsea-Real Madrid: Tuchel ne craint pas le retour de Ramos

S'il mesure l'enjeu que cela revêt pour le Real Madrid, le coach de Chelsea Thomas Tuchel refuse d'accorder une importance démesurée au retour de Sergio Ramos, avant la demi-finale retour de Ligue des champions entre les deux équipes, prévue ce mercredi (coup d'envoi à 21h, en direct sur RMC Sport 1).

En quête avec Chelsea d’une deuxième finale consécutive à titre personnel, l'Allemand Thomas Tuchel est bien parti pour atteindre son but après le match aller (1-1) à Madrid. "Le challenge, c'est d'oublier le résultat du match aller", a indiqué Thomas Tuchel, à la veille de la rencontre qui aura lieu mercredi soir à Stamford Bridge. L'entraîneur de Chelsea espère que ses joueurs ne tiendront pas compte du nul obtenu sur la pelouse du Real Madrid, et joueront "pour gagner" la demi-finale retour de Ligue des champions mercredi à Londres.

"La principale leçon du match aller, c’est que nous pouvons avoir confiance en nous, que nous méritons notre place en demi-finales et que nous sommes à la hauteur du challenge", a-t-il indiqué en conférence de presse. Zinedine Zidane, qui n’a encore jamais réussi à vaincre Thomas Tuchel en cinq confrontations (quatre nuls, une défaite), sera privé de Raphaël Varane pour la demi-finale retour. Le technicien français enregistre, en revanche, le retour de Sergio Ramos, son capitaine.

>> Chelsea-Real Madrid: à suivre mercredi dès 21h sur RMC Sport 1

Tuchel peut compter sur l'ensemble de son groupe

Et cela change forcément beaucoup de choses dans l’approche de ce match, quand on sait tout ce que ce joueur a pu apporter à son club dans les moments décisifs. "Que Ramos joue ou non, ça fait une grande différence pour le Real, oui, a assuré Thomas Tuchel. Il est le capitaine de l'équipe qui a eu le plus de succès en Europe ces dernières années. Mais nous n'allons pas perdre nos moyens pour ça, on s'attend à ce qu'il joue, on s'y prépare, et on va s'assurer qu'il ne fera pas le boulot tout seul."

Thomas Tuchel n’a pas de problèmes d’infirmerie: après avoir fait souffler ses cadres lors de la victoire contre Fulham, le technicien pourra compter sur l’ensemble de ses joueurs, hormis Mateo Kovacic, pour faire chuter le Real Madrid. Il s'agirait, là aussi, d'un petit exploit pour le technicien allemand. Après avoir été défait en finale de l'édition précédente par le Bayern Munich (1-0), avec Paris, Tuchel est aux portes d'une nouvelle finale de C1 avec Chelsea.