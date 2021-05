Chelsea-Real: plusieurs retours dans le groupe madrilène, dont Sergio Ramos

Le Real Madrid se déplace à Londres pour y affronter Chelsea en demi-finale retour de Ligue des champions ce mercredi (21h, sur RMC Sport 1). Après le match nul à l’aller (1-1), Zinédine Zidane peut compter sur plusieurs retours. Sergio Ramos, Ferland Mendy, Marcelo ou Federico Valverde sont dans le groupe. En revanche, Raphaël Varane manque à l’appel.

Presque au complet. Avant d'affronter Chelsea en demi-finale retour de Ligue des champions ce mercredi, le Real Madrid a dévoilé son groupe qui voyage à Londres. Privé de Raphaël Varane, touché musculairement, Zinédine Zidane peut compter sur plusieurs retours dans l'effectif pour concocter sa composition face aux Blues.

Après le match nul à l'aller au stade Alfredo Di Stéfano (1-1), le Real Madrid ne peut plus se cacher et ne part pas en ballotage favorable à la veille d'affronter Chelsea. Mais à Stamford Bridge, plusieurs hommes forts du Real Madrid vont effectuer leur retour à la compétition, notamment Sergio Ramos.

Ce mardi, le Real Madrid a dévoilé son groupe pour la rencontre face aux Blues. Le défenseur espagnol retrouve l'effectif madrilène et postule à une place en défense en l'absence de Raphaël Varane.

En défense, Ferland Mendy est aussi de retour tandis que Marcelo est finalement bien avec le groupe alors qu'il avait été question pendant un temps que le Brésilien voyage à l'écart du groupe ce mercredi en raison d'une mission éléctorale.

Enfin, Federico Valverde a été testé négatif au Covid-19 et réintègre aussi le groupe. Avec l'absence de solutions à droite, Carvajal étant blessé, l'Uruguayen pourrait jouer les pompiers de service dans le couloir droit, un poste qu'il avait expérimenté avec succès lors du match retour face à Liverpool.

Sergio Ramos, le capitaine des grands soirs

Au Real Madrid depuis 2005, Sergio Ramos a connu bien des succès avec l'équipe de la capitale espagnole. Le défenseur de 35 ans a même été à plusieurs reprises un grand artisan des victoires des siens, notamment dans le dernier carré de la Ligue des champions.

Opéré du ménisque et handicapé par plusieurs soucis musculaires cette saison, Sergio Ramos retrouve le groupe à temps. L'Espagnol est un des joueurs les plus décisifs de l'histoire de la Ligue des champions. Sur l'ensemble de sa carrière, il a trouvé le chemin des filets à cinq reprises en demi-finale et en finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Chelsea est prévenu, Zinédine Zidane enregistre le retour de l'homme providentiel des Merengue, un compétiteur hors norme capable de rugir à n'importe quel moment du match.