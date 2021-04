Ligue des champions: le film de Real Madrid-Chelsea, avec un Benzema en sauveur

Le Real Madrid et Chelsea n'ont pas réussi à se départager mardi soir en demi-finale aller de Ligue des champions (1-1). RMC Sport vous propose un film de la rencontre, avec des Français en guise d'acteurs principaux.

Le Real Madrid n'a pas gagné, mais il n'a pas perdu non plus. Et vu la physionomie de la rencontre, c'est presque une petite victoire. Alors qu'il recevait mardi soir Chelsea en demi-finale aller de Ligue des champions (sur RMC Sport), le champion d'Espagne en titre a longtemps été bousculé par son adversaire londonien. Mais il a limité la casse (1-1). Grâce à Karim Benzema, comme souvent.

Offensif, auteur d'un gros pressing, et très rapide dans les projections, du moins en première période, Chelsea aurait pu repartir de Madrid avec un succès en poche. Aidée par un N'Golo Kanté omniprésent, la bande de Thomas Tuchel a d'ailleurs ouvert le score grâce à Christian Pulisic (14e). Mais elle n'a pas réussi à faire le break, en partie à cause de la maladresse de Timo Werner. Et en face, il y avait donc Benzema...

Benzema, un but qui compte

Alors que l'équipe de Zinedine Zidane n'avait quasiment rien montré jusque-là, l'attaquant français a égalisé un quart d'heure plus tard sur un petit exploit individuel, un bijou d'enchaînement contrôle de la tête, reprise de volée en pivot (29e).

Un but qui lui permet de devenir le 4e meilleur réalisateur de l'histoire de la Ligue des champions (71 buts), à égalité avec Raul, et qui permet surtout au Real de garder de l'espoir en vue du match retour, mercredi prochain. Pour atteindre la finale, il faudra gagner, ou du moins marquer, à Stamford Bridge.