Real: Sergio Ramos vise la demi-finale retour contre Chelsea

Touché par le Covid-19 et victime d’une lésion musculaire, Sergio Ramos continue de préparer son retour à la compétition. Selon les informations du journal AS, le défenseur espagnol souhaiterait être à 100% pour affronter Chelsea, le 5 mai, lors du match retour des demi-finales de Ligue des champions.

Libre en juin prochain, Sergio Ramos ne sait pas de quoi sera fait son avenir. Les négociations avec le Real Madrid semblent au point mort et l’Espagnol de 35 ans se dirige vers un départ pendant l’intersaison. Mais pour le moment, le présent du défenseur reste à Madrid et passe notamment par le sprint final en Liga et en Ligue des champions. Récemment atteint par le coronavirus, l’emblématique capitaine madrilène soigne aussi un pépin musculaire et manquera la demie aller de C1, ce mardi, contre Chelsea (dès 21h sur RMC Sport 1).

Selon les informations du quotidien AS, Sergio Ramos aurait pour objectif d’être en parfaite condition pour la demi-finale retour face aux Blues, le mercredi 5 mai à Stamford Bridge.

Ramos a repris le travail individuel

Toujours forfait lors du match nul concédé ce samedi contre le Betis Séville (0-0) en Liga, Sergio Ramos poursuit son travail de reprise. De retour au centre d’entraînement, l’international ibérique a recommencé à effectuer quelques exercices individuels avec le ballon.

Opéré du ménisque puis handicapé par plusieurs soucis musculaires cette saison, le vétéran ne veut pas se précipiter mais espère revenir pour le match retour face aux Blues de Thomas Tuchel. Histoire de préparer au mieux le rendez-vous européen, le défenseur pourrait même disputer quelques minutes lors du match précédent contre Osasuna le samedi 1er mai en Liga.

Absent depuis la mi-mars, Sergio Ramos n’a plus disputé le moindre match depuis le huitième de finale retour de C1 contre l’Atalanta Bergame (3-1). Au total, l’Espagnol a déjà raté huit matchs toutes compétitions confondues. Forfait pour le match aller contre Chelsea, le défenseur vise la demie retour. Le bout du tunnel ne semble plus très loin. Tant mieux pour lui et pour le Real Madrid de Zinédine Zidane.

