Naples-AC Milan: la colère de Spalletti pour un pénalty non accordé aux Napolitains

Naples aurait pu bénéficier d’un penalty à la 36e minute de jeu ce mardi soir en quart de finale retour de Ligue des champions contre l’AC Milan (1-1, 2-1 pour Milan en cumulé) après une intervention litigieuse de Rafael Leao sur Hirving Lozano. Mais l'arbitre de la rencontre n’a pas bronché, au grand désarroi de Luciano Spalletti, le coach napolitain.

Luciano Spalletti ne digère pas la décision de Szymon Marciniak. Ce mardi soir, en quart de finale retour de Ligue des champions, l’arbitre de la dernière finale de Coupe du monde entre la France et l’Argentine n’a pas accordé de pénalty à Naples contre Milan (1-1, 2-1 pour Milan en cumulé) après une intervention litigieuse de Rafael Leao sur Hirving Lozano.

À la 36e minute, le score est encore de 0-0 quand Leao se jette dans les pieds de l’attaquant napolitain dans la surface. Alors que tous les joueurs du Napoli demandent un penalty, l’arbitre n’indique finalement qu’un corner.

"Ce penalty est clair"

"Il y a un penalty très clair sur Lozano, a pesté Spalletti, le coach du Napoli, au micro de Mediaset après la rencontre. Sa cheville se tord sur l'intervention de Leao, il risque de la tordre et ça se voit très bien. Ce n'est pas un contact, c'est un coup. Ce penalty est clair."

Quelques minutes plus tard, les Napolitains ont concédé l’ouverture du score sur un but d’Olivier Giroud, qui s’est parfaitement rattrapé de son penalty manqué à la 22e (1-0, 43e). Malgré le but de Victor Oshimen dans le temps additionnel, les hommes de Spalletti n’ont pas réussi à inverser la tendance et voient leur aventure se terminer aux portes du dernier carré.

"Ce qui a manqué ? Nous étions un peu à court de forme, a estimé le coach napolitain en conférence de presse. Osimhen (de retour de blessure, ndlr) a lutté jusqu'au bout mais il ne s'est entraîné que trois jours. Et si près d'un tel match, ce ne sont pas des entraînements de très grande intensité. (...) Lors de cette double confrontation, on a fait de belles choses et cela m'a fait plaisir de revoir le stade se battre avec l'équipe ce soir." Une bonne note pour clôturer cette soirée amère.