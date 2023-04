Naples-AC Milan: "On peut rêver de tout", Giroud croit à un nouveau sacre en Ligue des champions

L’AC Milan s’est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions 16 ans après sa dernière présence dans le dernier carré après son match nul à Naples (1-1), mardi. Buteur, Olivier Giroud rêve d’un nouveau sacre.

Un penalty repoussé (22e), un tir dévié (28e), puis un but (43e). Olivier Giroud (36 ans) a fait preuve de persévérance mardi en quart de finale retour de la Ligue des champions entre Naples et l’AC Milan (1-1). Le résultat permet aux Milanais de retrouver les demi-finales de la compétition pour la première fois depuis 16 ans. Sacré en 2021 avec Chelsea, l’international français veut croire à une issue aussi dorée pour le club italien, sept fois titré dans la compétition.

"Avec cet état d’esprit, on peut rêver de tout"

"On voulait faire plaisir à nos supporters qui sont venus nombreux aujourd’hui, a déclaré le champion du monde 2018 à Mediaset. Ils nous ont poussés. On a fait le match qu’on voulait faire en marquant en première période. C’est vrai que j’aurais pu marquer plus tôt (rire) mais je suis content d’avoir pu le faire ensuite grâce au travail incroyable de Rafa (Leao). Je suis très fier de mes coéquipiers. Avec cet état d’esprit, on peut rêver de tout."

Vainqueur 1-0 à l’aller, Milan a fait le break grâce à Giroud mardi avant de vivre une fin de match compliquée. Mais Mike Maignan a signé une nouvelle performance majuscule en repoussant un penalty de Khvicha Kvaratskhelia (82e). Victor Osimhen (93e) a finalement égalisé en fin de match mais les Napolitains largement leaders en Serie A, n’ont pas réussi à inscrire un deuxième but qui leur aurai ouvert la porte de la prolongation.

"Naples va gagner le titre de champion d'Italie de façon totalement méritée, mais cela nous rend fiers de nous être qualifiés contre un adversaire très fort, s’est réjoui l’entraîneur Stefano Pioli. Cela a été deux matches très équilibrés. Notre double avantage (1-0 à la mi-temps après avoir gagné 1-0 l'aller) nous a fait jouer très bas et on a peu créé en seconde période, mais c'est bien comme ça. Cela va nous apporter beaucoup de confiance, cette qualification, après avoir déjà éliminé Tottenham (en 8e, ndlr). Cela te donne de la force, de la confiance en toi, la capacité de pouvoir gérer la pression."