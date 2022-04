City-Atlético: "Ce n’est pas une équipe facile", Guardiola soulagé après la victoire face au bloc madrilène

Pep Guardiola était satisfait du résultat de son équipe, ce mardi soir, après la courte victoire de Manchester City contre l’Atlético de Madrid en quart de finale aller de Ligue des champions (1-0).

Pep Guardiola et Manchester City ont pris une (petite) option pour le dernier carré de la Ligue des champions. Ce mardi soir, en quart de finale aller de la compétition, les Sky Blues ont fini par trouver la solution contre l’Atlético de Madrid grâce à un but de Kevin De Bruyne à la 70e minute (1-0). À l’issue de la rencontre, Guardiola ne cachait pas sa satisfaction.

"On a affronté un adversaire très difficile à jouer. On a eu des occasions de marquer, on verra comment ça se passe à Madrid, a réagi le technicien espagnol au micro de BT. On devait être concentrés aujourd'hui, ce n’est pas une équipe facile. Dans cette compétition, il faut marquer et il faudra essayer de marquer encore au match retour."

Coaching gagnant sur l'entrée en jeu de Foden

Après avoir longtemps buté sur la muraille érigée par Diego Simeone, le coach des Colchoneros, les Citizens ont réussi à faire sauter le verrou espagnol grâce à un caviar de Phil Foden. L’anglais, entré en jeu à la 68e minute, n’a eu besoin qu’une d’une minute et 17 secondes pour être passeur décisif. "On jouait bien, mais on avait besoin d’une énergie spéciale. Oui, j’ai l’impression que c’était la bonne décision (de le faire entrer en jeu)", a souri Guardiola.

Désormais, le technicien et ses joueurs peuvent se tourner vers le choc de Premier League contre Liverpool, ce dimanche à 17h30 (sur RMC Sport 1). Ce mardi soir, les Reds ont également bien négocié leur quart de finale aller de C1 en s’imposant 3-1 sur la pelouse du Benfica Lisbonne.