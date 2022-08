Dans la liste des 20 clubs sous surveillance de l'UEFA, le PSG et l'OM risquent des sanctions

Selon les informations du Times, l'UEFA a dressé une liste de 20 clubs qui sont soupçonnés de ne pas avoir respecté les règles du fair-play financier. Le PSG et l'OM risquent des sanctions.

L'UEFA enclenche les grandes manoeuvres. L'instance européenne a établi une liste de 20 clubs européens placés sous surveillance et qui risquent de ne pas respecter les régles du fair-play financier, rapporte le Times, qui précise toutefois que les comptes définitifs de ces clubs doivent être déposés auprès de l'UEFA. De ce fait, leur situation financière pourrait changer.

Dans cette short-list, on retrouve notamment le PSG et l'OM. Les deux clubs français font partie des dix clubs qui auraient enfreint les règles du fair-play financier jusqu'en 2020-2021, tout comme le Barça, la Juventus, l'Inter Milan et la Roma. Pour rappel, les règles stipulent que l'UEFA n'autorise que 30 millions d'euros de perte sur trois ans.

Une simple amende ?

Le média britannique rapporte que le PSG et l'OM pourraient écoper de simples amendes, tandis que l'Inter Milan et la Roma auraient des restrictions de transfert. Le FC Barcelone et la Juventus ont refusé jusqu'à présent d'entamer des négociations sur le fair-play financier avec l'UEFA. Ces deux clubs, ainsi que le Real Madrid, ont entamé une action en justice contre l'UEFA dans le but de créer une Superligue européenne indépendante.

À partir de 2023, l'UEFA mettra en place un nouveau système. Le principal changement est philosophique: il ne s'agit plus d'exiger l'équilibre des comptes mais de limiter les dépenses allouées aux salaires, indemnités de transfert et commissions d'agent, identifiés depuis longtemps comme le principal problème économique du football. Concrètement, l'UEFA va doubler le déficit autorisé sur trois ans (à 60 millions d'euros) mais obligera les clubs à limiter leur masse salariale à 90% de leurs revenus en 2023-2024, puis 80% et enfin 70% à partir de la saison 2025-2026, le temps que les contrats en cours arrivent à échéance.