Liga: Tebas démolit Florentino Pérez, "le seul à être convaincu de la Superligue"

La détestation que nourrissent Florentino Pérez, président du Real Madrid, et Javier Tebas, président de la Liga, l’un envers l’autre a atteint son paroxysme, au point que les deux hommes ne se parlent plus, et font tout pour se nuire.

Des trois frondeurs épargnés par l’UEFA pour leur soutien au projet mort-né de la Super League, il n’en resterait plus qu’un, ou plutôt, il n’y en aurait toujours eu qu’un. Selon Javier Tebas, le président de la Liga, farouchement opposé à une Super League européenne regroupant les clubs les plus puissants du continent au sein d’une même compétition, le président du Real Madrid Florentino Pérez est "le seul à être convaincu". "Ni Laporta ni Agnelli (respectivement présidents du Barça et de la Juventus Turin) ne le sont", a-t-il assuré à la Cadena Cope.

Tebas: "Florentino dit de moi que je suis corrompu, partout"

Ces deux derniers seraient en quelque sorte des suiveurs, à la remorque de Florentino Pérez, qui pense et décide pour eux. En guerre ouverte avec Florentino Pérez depuis plusieurs mois, Javier Tebas ne donne “aucune chance à une Super League de réussir”. Le Real fait partie avec le FC Barcelone et la Juventus Turin des trois clubs qui continuent à défendre la Superligue sur les douze promoteurs initiaux de ce projet de création d'une ligue quasi-fermée, abandonné 48 heures seulement après son lancement en avril.

Président du Real Madrid de 2000 à février 2006, Florentino Pérez l'est redevenu depuis 2009. Il a été réélu en avril sans opposition. Les relations avec la Liga se sont fortement tendues au printemps, avec l’annonce de la Super League. Invité au Bernabeu, Tebas ne s'y rend jamais, "ce serait très morbide".

"La paix avec Florentino? Je ne sais pas. En ce qui concerne notre vision du football professionnel, il est impossible pour nous de nous comprendre car nous avons deux visions très différentes, a estimé Javier Tebas. Je ne doute pas que si Florentino le pouvait, il m’écarterait de la présidence de la Liga. Dans la politique institutionnelle, Madrid fait une erreur, et récolte beaucoup d’adversaires. Florentino dit de moi que je suis corrompu, il le dit partout. Mais pas en public."