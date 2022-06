PSG: "On pense avoir trouvé la faille", Juan Branco explique les dessous de la plainte de Tebas contre Paris

Agacé par la prolongation de Kylian Mbappé, la Liga a déposé plainte contre le PSG auprès de l’UEFA pour non-respect des règles du fair play financier. Invité de l’After jeudi sur RMC, Juan Branco, l’avocat mandaté par Javier Tebas, patron de la Ligue espagnole, s’est expliqué sur les raisons de cette attaque.

Le torchon brûle entre Javier Tebas et le Paris Saint-Germain. La prolongation de contrat de Kylian Mbappé, épilogue d’un bras de fer entre le club parisien et le Real Madrid a poussé le patron de la Liga a déposé une plainte auprès de l’UEFA pour non-respect des règles du fair play financier. Le but est de "changer le système et d'exiger qu’il y ait une harmonisation à l’échelle européenne sur les règles qui s’appliquent sur le fair-play financier, le contrôle financier des clubs pour sortir de la situation délirante dans laquelle on est aujourd’hui avec les contrats que l’on connaît", explique dans l’After Juan Branco, l’avocat mandaté par Javier Tebas pour défendre les intérêts de la Liga.

"Pour Mbappé, le Real s’est retrouvé en position de concurrence déloyale par rapport au PSG"

Si le nouveau contrat de Mbappé ne passe pas du tout en Espagne, Javier Tebas prépare cette procédure depuis un an. "Cela fait des années que le PSG réussit à esquiver le droit applicable, poursuit Juan Branco. Ils ont eu des tactiques plus ou moins efficaces. Plus ou moins légales d’ailleurs. Il y a eu un certain nombre de procédures judiciaires qui ont été lancées suite à un certain nombre de manœuvres qui n’étaient pas tout à fait dans les clous. On établit une règle et ils arrivent à la contourner à chaque fois. Manchester City fait de même… Nous, cette fois, on va essayer de fixer nos limites et de refixer le cadre dont ils ont de cesse de s’échapper."

Sur le dossier Mbappé, Juan Branco indique qu’à la différence du PSG, le Real Madrid a des "revenus légaux." "Pas des transfusions qui viennent du Qatar, nuance-t-il. Des revenus qui sont le fruit de son activité commerciale, de son rayonnement. Le Real s’est retrouvé en position de concurrence déloyale par rapport au PSG. On se retrouve avec le Real qui économise ses petits sous année après année, qui n’a pas fait de grands recrutements ces deux dernières années et se retrouve dans une position où il ne peut pas suivre les propositions faites par le PSG. C’est une situation compliquée et injuste."

"On a l’espoir de réussir changer les règles"

Pour Juan Branco, elle l’est aussi en France, avec ses clubs. Il cite Troyes et Bordeaux. "Des fonds d’investissement étrangers sont arrivés pour tenter de spéculer et de surfer sur cette vague qui avait été lancée par cette "oligarchisation" et cette intervention des clubs d’Etats. Ils se retirent quand ils ont vu qu’ils ne pouvaient pas aller plus loin avec des clubs quasiment en faillite... on est dans la même situation!"

Par cette plainte, Tebas estime que la LFP n’aurait jamais dû homologuer le contrat de Kylian Mbappé. "On demande une réforme du système et c’est pour ça qu’on veut aller à l’échelle européenne." Et l’avocat de conclure : "On a l’espoir de réussir changer les règles. Et on pense avoir trouvé la faille qui permettra cette bascule."