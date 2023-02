Dortmund-Chelsea: Adeyemi dévoile le secret (culinaire) de sa vitesse

Auteur d’un but magnifique pour Dortmund après une accélération explosive mercredi face à Chelsea (1-0), Karim Adeyemi (21 ans) s'est amusé en dévoilant le secret de sa vitesse. Une question d'alimentation.

Karim Adeyemi (21 ans) a marqué les esprits mercredi soir en Ligue des champions. Le jeune ailier droit a offert la victoire au Borussia Dortmund face à Chelsea (1-0) sur un contre éclair. Parti de son propre camp après un corner renvoyé par sa défense, il a éliminé Enzo Fernandez, dernier défenseur, avant d’effacer le gardien Kepa puis de pousser le ballon dans le but adverse (63e). L’international allemand (quatre sélections, un but) a dévoilé les secrets de sa vitesse à un journaliste de CBS Sports, qui lui demandait comme il pouvait rivaliser avec lui en vitesse.

Le secret de sa vitesse: "le foufou du Nigeria"

"Je mange beaucoup de nourriture africaine, j’ai une bonne génétique de mon père, a confié le joueur d’origine nigériane. Je pense que c’est un peu difficile pour vous (le journaliste, ndlr) d’être plus rapide!"

Il a alors dévoilé son plat agissant comme une potion magique: "le foufou, du Nigeria. C’est très bon." Il s’agit d'un plat typique de l''Afrique de l'Ouest, sorte de purée/pate réalisée à partir de bananes, manioc ou de maïs.

Le joueur, qui a trois nationalités (allemande, nigériane et roumaine), a aussi détaillé l’action de son but. "La seule chose était de passer le défenseur et, finalement, je n’avais juste qu’à courir pour essayer de le déborder, a-t-il simplement expliqué. Ensuite, j’ai regardé le gardien, puis le but était vide et j’ai juste pousser le ballon dedans."

Auteur d’une grosse saison avec Salzbourg la saison dernière (19 buts en 29 matchs de championnat autrichien), Adeyemi a rejoint le Borussia Dortmund contre 30 millions d’euros. Il traverse une saison moins éclatante dans la Ruhr (5 buts en 23 matchs toutes compétitions confondues) où il a rappelé de quoi il était capable face aux Blues, mercredi.

"Il est très confiant quand il a le ballon en un contre un, a confié Jude Bellingham à l’issue de la rencontre. On essaie de le mettre en situation dans ces zones du terrain. Personne ne peut l’arrêter dans ce genre de situation. Il vole et c’est super parce qu’il est un atout incroyable pour l’équipe."