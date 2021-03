Dortmund-Séville: Haaland frappe encore et lance le Borussia

Actuel meilleur de la Ligue des champions, Erling Haaland a encore frappé ce mardi lors du huitième de finale retour entre Dortmund et Séville. L'attaquant norvégien, discret comme son équipe en première période, a ouvert le score.

Il n'a fallu qu'une occasion à Erling Haaland pour éteindre les ambitions du FC Séville. Dominé pendant les 30 premières minutes de jeu lors de ce huitième de finale retour de Ligue des champions face au FC Séville, le Borussia Dortmund a ouvert le score (34e) grâce à son phénomène norvégien.

Auteur d'un très bon pressing, le FC Séville a eu plusieurs occasions pour prendre les devants et commencer sa remontada, après avoir déjà perdu 3-2 au match aller. Mais déjà double buteur à l'aller, Erling Haaland a marqué à nouveau. Son 9e but en Ligue des champions, sur une passe décisive de son capitaine Marco Reus.

Seulement son 10e ballon touché

Tout est parti d'un dégagement de Yassine Bounou, mettant en difficulté un peu plus loin Jules Koundé, pressé par Thomas Delaney. Avec une récupération rapide du Borussia Dortmund, Marco Reus a été trouvé et a réussi à servir Erling Haaland dans la surface. De quoi conforter son statut de meilleur buteur de la Ligue des champions, avec 9 réalisations. Et de signer un 19e but au total dans sa carrière dans cette compétition, avant ses 21 ans, soit autant qu'un certain Kylian Mbappé.

Les statistiques pour Haaland sont impressionnates. Depuis son début dans la compétition en septembre 2019 avec le RB Salzbourg, seul Robert Lewandowski a marqué autant que lui sur la plus prestigieuse compétition européenne. Il devient aussi le plus jeune joueur à marquer dans 6 recontres de suite en Ligue des champions.

Surtout, Erling Haaland a prouvé une nouvelle fois qu'il est un monstre d'efficacité. Avant sa frappe, il n'avait touché le ballon qu'à 9 reprises. A seulement 20 ans, Erling Haaland continue d'affoler les compteurs. Pour sa première frappe, Haaland a su se défaire du marquage pour donne rl'avantage aux siens. L'attaquant norvégien a signé son 30e but, déjà, de la saison. En cas de qualification pour les quarts de finale, le Borussia Dortmund pourra en tout cas remercier son joueur, une nouvelle fois décisif.