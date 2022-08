Face à Monaco, le PSV a une belle couleur Ligue 1

L’AS Monaco joue déjà ce mardi soir un match important pour sa saison en 3e tour préliminaire aller de Ligue des Champions face au PSV Eindhoven. Monaco devra faire mieux que l’an passé pour accéder à la plus prestigieuse des compétitions de clubs.

La composition d’équipe qui sera alignée par le PSV Eindhoven face à Monaco ce soir aura quelques allures de Ligue 1. Plusieurs joueurs qui composent les rangs néerlandais sont passés par la France, cinq au total : Walter Benitez, Xavi Simons, Carlos Vinicius, Ibrahim Sangaré, Olivier Boscagli.

Le plus expérimenté

Avec 176 matchs de Ligue 1 avec l’OGC Nice, Walter Benitez (29 ans) est incontestablement celui qui la connaît le mieux. D’autant qu’il a évolué pour le club rival, l’OGC Nice, pendant cinq saisons. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le club du rocher ne réussit pas du tout à l’ancien gardien du Gym. En dix rencontres en compétitions officielles, Walter Benitez ne l’a emporté que deux fois, et surtout, il a encaissé 18 buts. Ce qui est conséquent pour une défense considérée comme l’une des meilleures de Ligue 1. Voilà un bon point pour l’ASM, qui sait marquer des buts au gardien argentin.

Des chiffres qui ne doivent cependant pas faire oublier que Walter Benitez était l’un des meilleurs gardiens du championnat durant son passage.

Le métronome

Ibrahim Sangaré (24 ans), ce nom parlera aux suiveurs de la Ligue 1. Le milieu défensif natif d’Abidjan a disputé 78 rencontres de championnat de France durant sa période toulousaine. Il est aujourd’hui un élément capital du PSV Eindhoven, à la fois récupérateur, tour de contrôle et premier relanceur. Son duo avec Joey Veerman apporte aux néerlandais une grosse solidité au milieu de terrain et beaucoup de confiance.

A noter que l’international ivoirien n’a manqué que 14 matchs en raison de blessures depuis le début de sa carrière. Preuve d’une énorme fiabilité.

La pépite

Arrivé libre du PSG cet été, Xavi Simons (19 ans) n’a pas tardé à s’acclimater à son nouvel environnement. Il est de retour sur ses terres natales, les Pays-Bas, qu'il a quittées à l'âge de cinq ans.

Entré en jeu face à l’Ajax en Supercoupe des Pays-Bas, il n’a fallu que 18 minutes à Xavi Simons pour inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs.

Avec 6 petits matchs de Ligue 1 au compteur, il est celui de la liste qui pèse le moins lourd en terme d’expérience. Certainement sur le banc au coup d’envoi, il y a de fortes chances qu’il entre en jeu.

Les absents

La liste aurait pu être plus longue si le PSV ne devait pas déplorer les absences d’Olivier Boscagli et Carlos Vinicius. Le premier a joué 27 matchs de Ligue 1 avec l’OGC Nice. Le second en a disputé 16 à l’AS Monaco, lors d’un prêt durant la saison 2018-2019.

Blessés, les deux joueurs ne fouleront pas la pelouse de Louis II ce soir. Olivier Boscagli est d'ores et déjà forfait pour le match retour également, incertitude autour de Carlos Vinicius.

Rappelez-vous il y a un an, le match catastrophique des monégasques au stade Louis II face au Shakhtar Donetsk, qui donnait lieu à une défaite 1-0, et une élimination à l’issue de la prolongation au match retour (2-2).

Victorieux 2-1 en Ukraine et éliminé à l’issue des 120 minutes, l’AS Monaco était l’une des premières victimes de l’abolition du but à l’extérieur.

Il faudra faire mieux ce soir (20h) et mardi prochain pour les hommes de Philippe Clement, s'ils souhaitent accéder au barrage d'accession à la Ligue des champions (face à l'Union St Gilloise ou les Rangers).