Francfort-Naples: Kolo Muani et Osimhen sont en feu cette saison, mais qui est le plus décisif ?

Randal Kolo Muani et Victor Osimhen empilent les buts et les passes décisives depuis le début de la saison. Une efficacité que l'avant-centre de l'Eintracht Francfort et de Naples voudront montrer mardi soir lors du huitième de finale aller de Ligue des champions. Avant le coup d'envoi, voici un comparatif des stats XXL des deux anciens joueurs de Ligue 1.

Décembre 1998 n’est pas seulement le mois de naissance de Kylian Mbappé (le 20). C’est aussi celui de Randal Kolo Muani (le 5) et de Victor Osimhen (le 29). Si tout a été dit sur la star du PSG, les deux autres avant-centres de 24 ans se sont aussi fait un nom parmi les meilleurs goaleador du monde. Cette saison 2022-2023 est même celle de l’explosion pour ces deux anciens pensionnaires de Ligue 1.

Alors que Victor Osimhen porte Naples vers le titre en Serie A, Randal Kolo Muani a flambé à la Coupe du monde avec les Bleus et réalise une première saison épatante en Bundesliga avec l’Eintracht Francfort. Avant un "match dans le match" entre les deux hommes très attendu mardi soir à l’occasion du huitième de finale aller de Ligue des champions au Deutsche Bank Park de Francfort (21h), comparons leurs statistiques depuis le début de la saison.

Osimhen plus finisseur, Kolo Muani plus altruiste

L’ancien Lillois est le grand artisan de la fabuleuse saison du Napoli, en route vers son troisième titre de champion d’Italie, le premier depuis 1990. A la pointe de l’attaque napolitaine, Osimhen a inscrit 18 buts en 19 matchs, ce qui en fait (et de loin), l’actuel meilleur buteur de Serie A. Dans ce classement en Bundesliga, Randal Kolo Muani n’apparait "que" en 5e position avec un total plus qu’honorable de 10 buts en 20 apparitions. Mais l’ex-attaquant du FC Nantes sait aussi faire marquer. Il est au sommet des meilleurs passeurs avec 10 assists. Un "double double" qui rétabli un peu l’équilibre avec le Nigérian, auteur de trois passes décisives en Serie A avec Naples.

Les Coupes réussissent à RKM

Si Victor Osimhen a déjà été décisif à 21 reprises en championnat (contre 20 pour RKM), les Coupes sourient davantage au joueur de l’Eintracht Francfort. En Ligue des champions, avant leur duel, Kolo Muani a scoré deux fois. Osimhen une fois. En Coupes nationales, avantage aussi pour RKM (trois buts, deux passes décisives !). Osimhen n’a pas marqué et Naples est déjà éliminé de la Coupe d’Italie. L’ancien Canari a aussi des stats plus flatteuses en sélection. Si le Super Eagle a plus d’expérience (23 capes – 15 buts), il n’a disputé aucun match international cette saison. De son côté, Randal Kolo Muani a profité de sa présence inattendue en Coupe du monde pour s’offrir son premier but en équipe de France, en demi-finale, face au Maroc (5 sélections – un but).

SAISON 2022-2023

Championnat

Osimhen : 18 buts – 3 passes décisives

Kolo Muani : 10 buts – 10 passes décisives

Ligue des champions

Osimhen : 1 but

Kolo Muani : 2 buts

Coupes nationales

Osimhen : aucun but

Kolo Muani : 3 buts – 2 passes décisives

Sélection

Osimhen : aucun but

Kolo Muani : 1 but

TOTAL

Osimhen : 19 buts – 3 passes décisives

Kolo Muani : 16 buts – 15 passes décisives