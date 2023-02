Francfort-Naples: Osimhen et le Napoli prennent une belle option sur les quarts

Victor Osimhen et Giovanni Di Lorenzo ont marqué les buts de la victoire de Naples à Francfort (0-2) ce mardi lors du huitième aller de Ligue des champions. Du côté de l’Eintracht, le Français Randal Kolo Muani a été exclu.

On attendait beaucoup du duel entre Victor Osimhen et Randal Kolo Muani ce mardi lors du huitième de finale aller de Ligue des champions entre l'Eintracht et Naples en Allemagne. Si le Français de Francfort a été le premier à se mettre en évidence avec une belle occasion en début de match, le choc européen a finalement tourné à l'avantage du Nigérian et de l'équipe italienne. Premier buteur, Victor Osimhen a guidé le club transalpin vers une solide victoire (0-2) à l'extérieur.

>> Francfort-Naples (0-2)

Cinq minutes de folie pour le duo Osimhen-Lozano

Lancé en profondeur, Hirving Lozano a vu sa frappe être repoussée par le poteau. Dans la continuité de l’action, Aurélio Buta a voulu dégager mais a finalement raté le ballon et attrapé la jambe de Victor Osimhen venu le mettre sous pression. Penalty logique pour le Napoli.

Khvicha Kvaratskhelia a tenté sa chance mais Kevin Trapp a choisi le bon côté et sorti la tentative du phénomène géorgien. Heureusement pour lui, le club italien n’a finalement pas eu le temps de trop douter. Après une récupération haute, Hirving Lozano a centré en direction du second poteau vers Victor Osimhen. A la limite du hors-jeu et avec un brin de réussite à la finition, le Nigérian est parvenu à tromper le gardien de l’Eintracht (0-1, 40e).

Avec six buts en six matchs, le joueur africain connait sa meilleure période à Naples. Et il est passé tout près de faire encore mieux ce mardi.

Sur l’action suivante, Evan Ndicka s’est un peu troué et Hirving Lozano a encore accéléré dans le couloir droit. Si le centre du Mexicain a encore trouvé Victor Osimhen, un léger hors-jeu de l’attaquant a conduit à l’annulation logique de ce but.

Kolo Muani exclu, Naples en ballotage favorable

Pas de doublé express pour l’ancien buteur de Lille mais en l’espace de cinq minutes, ce huitième de finale aller a définitivement basculé. Trop esseulé en attaque du côté de Francfort, Randal Kolo Muani s’est bien battu.

Mais le Français en a un peu trop mis. En se jetant sur un ballon à proximité de la surface adverse, l’attaquant français s’est involontairement essuyé les crampons sur André-Frank Zambo Anguissa et a été expulsé (0-1, 58e).

Quelques minutes plus tard, Khvicha Kvaratskhelia a trouvé Giovanni Di Lorenzo d’une belle talonnade. L’italien a tranquillement ajusté Kevin Trapp (0-2, 65e). Porté par un excellent Victor Osimhen, les Italiens ont l’avantage avant la manche retour, le 15 mars en Campanie.

Un match que, malheureusement pour lui, Randal Kolo Muani ne disputera pas. Courtisé par les plus grands clubs européens, l'attaquant tricolore a peut-être joué ses dernières minutes en Ligue des champions avec Francfort. A moins, bien sûr, d'un exploit de ses partenaires dans la fournaise de stade Diego-Maradona de Naples.