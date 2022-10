Francfort-OM: des incidents en fin de match dans le parcage marseillais

Des incidents ont été observés au terme de la rencontre entre Francfort et l'OM (2-1) ce mercredi en phase de groupes de la Ligue des champions. Avec des jets de pétards et de fusées.

Soirée frustrante pour Marseille. Battu sur le terrain de l'Eintracht Francfort (2-1), ce mercredi, lors de la cinquième et avant-dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, l’OM se retrouve dernier du groupe D mais garde tout de même une chance de qualification.

Les hommes d’Igor Tudor joueront leur avenir européen mardi prochain à domicile contre Tottenham (sur RMC Sport 1). Le calcul est simple : il faudra gagner pour rejoindre les huitièmes de finale.

Rapide retour au calme

En Allemagne, les Marseillais ont encaissé un premier but dès la troisième minute par le Japonais Daichi Kamada, avant d’égaliser par Mattéo Guendouzi (22e) et de prendre un second but cinq minutes plus tard par l’ancien Nantais Randal Kolo Muani (27e).

La soirée a par ailleurs été gâchée par les incidents survenus à la fin du match dans le parcage marseillais. Des jets de pétards et de fusées, avec des échanges entre le parcage marseillais et le public aux alentours, ont été constatés.

Le tout sous les sifflets copieux du public. La police allemande s'est rendue aux abords du parcage marseillais pour sécuriser les lieux. Tout s'est rapidement calmé après l’intervention des forces de l’ordre.