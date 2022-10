OM: "Le foot est parfois étrange", Tudor explique les récents problèmes d’efficacité des Marseillais

À la veille du déplacement de l’Olympique de Marseille sur la pelouse de Francfort (mercredi à 21h sur RMC Sport 1), Igor Tudor a tenté de justifier les récents problèmes de son équipe devanbt le but. Comme après Lens ce week-end en Ligue 1 (défaite 1-0), le technicien croate a répété qu’il était très satisfait du visage affiché par les Phocéens.

180 minutes sans trouver le chemin des filets. À 24 heures de jouer une partie de son avenir en Ligue des champions, le manque d'efficacité de l’OM, incapable de marquer un but sur ses deux dernières sorties en Ligue 1 (deux défaites 0-1 contre le PSG et Lens), peut paraître inquiétant. Pourtant, à la veille du déplacement à Francfort (ce mercredi à 21h sur RMC Sport 1), Igor Tudor s’est dit très rassuré par le niveau de jeu affiché par son équipe.

"Sur les deux derniers matchs, c'était, pour moi, impressionnant. On était vraiment en forme physiquement, tactiquement… On était beaux à voir, a estimé le coach croate en conférence de presse ce mardi. Je peux aussi vous citer des matchs où on gagne avec seulement deux tirs. Le foot est parfois étrange."

Tudor: "Ce n'est pas facile à accepter"

"Ce n'est pas comme au basket, où, dans 90% des cas, la meilleure équipe l'emporte à la fin, a poursuivi Tudor. En foot, tu as des frappes contrées, une décision arbitrale, un carton rouge… Ça, ça conditionne l’issue du match. Ce n'est pas facile à accepter, mais le coach doit penser à des choses concrètes, le contenu des entraînements, comment s'améliorer quotidiennement..."

"Il n'y a pas de problèmes particuliers. Le plus important dans le foot, c'est de marquer mais aussi de se créer des situations, a de son côté estimé Valentin Rongier, également présent devant la presse ce mardi. Le plus inquiétants serait de ne pas se créer de situations."

Après la défaite frustrante contre Lens, ce samedi pour le compte de la 12e journée de Ligue 1 (0-1), le coach olympien s’était déjà montré très élogieux envers son équipe. "Je vais redire ce que j'ai dit aux joueurs. J'ai dit que c'était probablement le meilleur match de l'Olympique de Marseille cette saison, avait lâché le Croate au micro de Canal+. Parfois, l'équipe qui perd est celle qui méritait de gagner. Il n'y a qu'une équipe qui méritait de gagner ce soir, c'est l'OM."

Pour se rassurer, les Olympiens peuvent aussi s’appuyer sur leurs deux dernières sorties en Ligue des champions, où ils se sont montrés nettement plus efficaces qu’en Ligue 1. Au cours de la double confrontation face au Sporting, les Marseillais ont fait trembler les filets à six reprises (4-1 à l’aller, 2-0 au retour). De bon augure avant mercredi soir ?