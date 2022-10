Francfort-OM: les compos avec du grand classique côté marseillais et trois Français à l'Eintracht

Opposé ce mercredi à l'Eintracht Francfort (21h sur RMC Sport 1), l'OM peut se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions en cas de scénario favorable. Les compos sont tombées.

Battre les coéquipiers de Randal Kolo Muani et espérer que Tottenham s’impose dans le même temps face au Sporting. Voilà ce qui doit se passer pour que l’OM se qualifie ce mercredi pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Après avoir très mal démarré leur campagne européenne, avec des défaites contre Tottenham (2-0) et l’Eintracht (1-0), les Marseillais ont réussi à totalement se relancer dans la course à la qualification en dominant deux fois le Sporting (4-1 et 2-0).

Un redressement à confirmer du côté de Francfort (à partir de 21h sur RMC Sport 1). Problème, les hommes d’Igor Tudor restent sur trois revers en championnat (0-1 face à Ajaccio, 1-0 à Paris et 0-1 contre Lens). "Sur les deux derniers matchs, c'était, pour moi, impressionnant. On était vraiment en forme physiquement, tactiquement… On était beaux à voir, a estimé le coach croate en conférence de presse ce mardi. Je peux aussi vous citer des matchs où on gagne avec seulement deux tirs. Le foot est parfois étrange."

Gerson et Payet sur le banc

Privé d’Eric Bailly et Pape Gueye, blessés, il a décidé de miser sur un onze sans surprise avec notamment Chancel Mbemba, Leonardo Balerdi et Samuel Gigot en charnière centrale. Amine Harit et Mattéo Guendouzi évolueront à nouveau en soutien d’Alexis Sanchez. Après les déclarations de son père et agent sur son mal-être à Marseille et ses envies de départ, Gerson commencera lui à nouveau sur le banc.

La compo de Francfort : Trapp - Jakic, Smolcic, Ndicka - Ebimbe, Sow, Kamada, Lenz - Lindström, Götze - Kolo Muani

Remplaçants : Grahl, Ramaj, Onguéné, Alidou, Rode, Borré, Alario, Chandler, Pellegrini

La compo de l'OM : Lopez - Mbemba, Balerdi, Gigot - Clauss, Rongier, Veretout, Tavares - Guendouzi, Harit - Sanchez

Remplaçants : Ngapandouetnbu, Blanco, Gerson, Payet, Suarez, Under, Kolasinac, Kaboré