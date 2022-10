Francfort-OM: Marseille qualifié pour les huitièmes de finale si…

L’OM se déplace à Francfort ce mercredi, pour la cinquième journée de Ligue des champions, avec l’espoir de signer un joli coup. Deuxième du groupe D avant son match face à l’Eintracht, l’équipe dirigée par Igor Tudor peut valider sa qualification pour les huitièmes de finale sous certaines conditions.

Deux victoires remarquées contre le Sporting Portugal et l'OM s'est parfaitement relancé dans la course aux huitièmes de finale de la Ligue des champions. Mieux, les joueurs d'Igor Tudor peuvent valider leur qualification dès ce mercredi, à l'occasion de leur déplacement à Francfort lors de la cinquième journée (dès 21h sur RMC Sport 1).

Provisoirement deuxième du groupe D avec six points, Marseille accuse une longueur de retard sur Tottenham. Fort de ses deux succès contre Lisbonne, le club phocéen devance le club lusitanien à la différence particulière et sera devant lui en cas d'égalité au terme de la phase de poules.

Reste donc à bien négocier le voyage en Allemagne face à l’Eintracht, dernier du classement avec quatre points. C'est simple, si Marseille gagne ce mercredi, il sera assuré de jouer la Ligue Europa (a minima) et pourrait même obtenir son billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions au terme de la soirée européenne.

L'OM dépendant de Tottenham

Outre un succès contre les partenaires de Randal Kolo Muani, l'Olympique de Marseille doit aussi compter sur une victoire des Spurs contre le Sporting Portugal à Londres afin d'être qualifié pour la phase finale de la Ligue des champions.

Avec des victoires de Tottenham et de l'OM, le club de Premier League et celui de Ligue 1 diposerait respectivement de 10 points et 9 points. Suffisant pour écarter définitivement le Sporting et Francfort de la course aux huitièmes. Dans un tel scénario, l'OM et l'équipe du duo Kane-Son se battrait pour la première place du groupe D, mardi prochain au stade Vélodrome.

Le scénario de la qualification de l'OM

- Olympique de Marseille qualifié si victoire contre Francfort et victoire de Tottenham contre le Sporting Portugal.

- Tottenham qualifié si victoire contre le Sporting Portugal. Tottenham premier si victoire contre le Sporting et défaite de l’OM.