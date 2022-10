Comment l’OM a vécu la polémique Gerson, après le coup de pression de son père

Lundi, dans les colonnes de L’Equipe, le père et agent de Gerson a annoncé qu’il voulait trouver une porte de sortie dès cet hiver au milieu de terrain brésilien, très peu utilisé par Igor Tudor. Au sein du club marseillais, hors de question de remettre en cause les choix et le management d'Igor Tudor.

Le coup de pression du père et agent de Gerson n’a évidemment pas été apprécié au sein du club olympien, même si l’OM ne veut pas y prêter une trop grande attention. Marseille a en effet des échéances sportives majeures qui arrivent et ne veut pas s’embarrasser de polémiques extra-sportives.

Au sein du club marseillais, hors de question de remettre en cause les choix et le management d'Igor Tudor. Gerson joue beaucoup moins ces derniers matchs, mais il n’a pas souvent répondu présent quand il a eu sa chance. Le discours est donc clair en interne: à Gerson de travailler, de ne pas se plaindre, et de gagner sa place !

Comme expliqué lundi soir par RMC Sport, l’entraîneur croate n’a pas trop aimé l’attitude parfois boudeuse du Brésilien, traînant des pieds et nonchalant, quand il a été remplacé lors de plusieurs matchs cette saison. Surtout contre Francfort au match aller en Ligue des champions, le 13 septembre.

Tudor: "Il n'y a pas de cas Gerson"

Mais le manque de temps de jeu de Gerson s’explique surtout par l’enchaînement de gros matchs à enjeu ces derniers temps, rencontres pendant lesquelles Tudor a ses hommes de confiance comme Harit, Guendouzi ou Veretout.

Ce mardi, Igor Tudor a rappelé qu’il devait simplement faire des choix et a promis qu’il n’avait rien contre le Brésilien. "C'est un joueur que j'apprécie beaucoup, il a d'énormes qualités, mais je dois faire des choix, a assuré le coach de l'équipe phocéenne. Ce sont les choix du moment, sur un match et pour le bien de l’équipe. Ce n'est jamais contre quelqu'un, ce sont des procédures normales. Après, un agent vient, pose des questions... Mais il n'y a pas de cas Gerson, c'est habituel dans le football. Ce n’est pas nouveau."

>> Revivez la conférence de presse de Tudor et Rongier avant Francfort

"C'est dur d'être un joueur de foot, mais aussi d'être un coach, a de son côté estimé Valentin Rongier. On est contents d'avoir Gerson avec nous, mais ce qui se dit sur son avenir ne nous regarde pas."