Indice UEFA: la 5e place de la France est-elle vraiment menacée?

La France ne compte plus que le PSG et l'OGC Nice sur la scène européenne, après la débâcle en Ligue Europa. Ce qui présente un petit risque pour la 5e place au classement des coefficients UEFA, déterminant pour l'allocation des places qualificatives pour la Ligue des champions.

Le jeudi noir des clubs hexagonaux en Ligue Europa laisse-t-il présager un fiasco européen pour le football français? Après tout, il n'est pas exclu que le Paris Saint-Germain s'incline à Munich le 8 mars et prenne la porte en Ligue des champions, et que l'OGC Nice soit aussi dirigé vers la sortie en Ligue Europa Conférence...

Si ce scénario catastrophe venait à se présenter, la France risquerait-elle vraiment de perdre sa 5e place au classement des coefficients UEFA ? C'est possible... si les clubs néerlandais ont beaucoup de réussite. Pour l'heure, la France (60.331) dispose d'une petite avance sur ses poursuivants, les Pays-Bas (57.300) et le Portugal (54.716).

Cette 5e place dans le classement de l'UEFA a une importance capitale en vue de la saison 2024-2025, la première à se disputer avec les nouveaux formats de la Ligue des champions. Avec la réforme, cette place octroie un troisième billet direct supplémentaire pour la Ligue des champions (en plus du quatrième ticket valide pour les tours préliminaires). Ce qui creuse un écart avec le 6e rang, qui permet d'envoyer 2+1 clubs en Ligue des champions (1+1 pour la 7e place).

Comment le coefficient UEFA d'un pays est-il calculé? Avec les résultats de ses clubs dans les compétitions européennes sur la saison en cours et les quatre précédentes. Pour chaque saison, une moyenne est établie en fonction du nombre de clubs engagés par ce même pays. Pour 2022-2023, la France a présenté six équipes. Les points obtenus et additionnés sont donc divisés par six.

À ce stade de la saison, deux points sont octroyés pour chaque victoire, un point pour un nul. Les tirs au but ne comptent pas. En Ligue des champions et en Ligue Europa, chaque qualification rapporte un point bonus. En Ligue Europa Conférence, seules les qualifications pour les demies et pour la finale donnent un point bonus.

Gare à un parcours impeccable de Feyenoord ou d'Alkmaar

Alors faut-il vraiment s'inquiéter? Avec une moyenne de 54.716, le Portugal semble accuser trop de retard. Même une qualification en finale de Ligue Europa du Sporting et une double présence de Benfica et de Porto en demies de Ligue des champions - avec 100% de victoires pour ces trois équipes - ne suffirait pas à doubler la France avec le scénario catastrophe présenté au départ. Dans ce cas de figure, avec donc la France figée à 60.331, le Portugal afficherait 16.333 sur la saison et grimperait à 60.049 en moyenne totale. Mais avec un finaliste et un demi-finaliste de Ligue des champions, auxquels s'ajouteraient le Sporting en finale de Ligue Europa, une moyenne potentielle de 60.716 suffirait.

Pour les Pays-Bas, pouvant encore s'appuyer sur Feyenoord en C3 et AZ Alkmaar en C4, le champ des possibles est plus grand. Avec 100% de victoires, un sacre de l'AZ Alkmaar suffirait (60.500). Idem si les deux clubs néerlandais se hissent en demies de leur compétition respective (61.100). Mais dans tous les cas, il faudrait à chaque fois un plein de victoires sans tirs au but. Un défi de taille.

Scénarios indice UEFA © RMC Sport

>>> Abonnez-vous à RMC Sport pour profiter du meilleur des Coupes d'Europe