L'indice UEFA de la France en galère après le jeudi noir en Ligue Europa

La France, 5e au classement du coefficient UEFA, reste menacée par les Pays-Bas et le Portugal, qui comptent encore plusieurs équipes engagées en Ligue des champions, en Ligue Europa et en Ligue Europa Conférence.

Gare à la mauvaise surprise dans les prochains mois. Après les éliminations du FC Nantes, du Stade Rennais et de l'AS Monaco en Ligue Europa, jeudi 23 février, le football français ne compte plus que deux représentants dans les compétitions européennes: le Paris Saint-Germain en Ligue des champions et l'OGC Nice en Ligue Europa Conférence. Ce qui représente un danger pour l'indice UEFA de la France, actuellement 5e dans ce classement qui détermine ensuite le nombre de places qualificatives pour les compétitions européennes de la saison 2024-2025.

Comme les calculs de @SwissFootData sur Twitter le montrent, l'avance de la France sur ses poursuivants s'est légèrement effrité. Au terme de cette semaine européenne, les clubs français n'ont engrangé que 0,334 point. Derrière, les Néerlandais (6e place) et les Portugais (7e) ont respectivement fait +0,4 et +0,5.

L'écart entre la France et les Pays-Bas est désormais de 3,031 points. Il y a un peu plus de marge avec le Portugal: 5,615 points.

La 5e place est précieuse

À partir de 2024-2025, la Ligue des champions passera à 36 équipes pour la phase principale. Pour la première édition de cette nouvelle version, la 5e place à l'indice UEFA obtenue au terme de cette saison 2022-2023 permettra d'envoyer trois clubs directement en phase principale et une quatrième équipe en tour de qualification. La 6e place n'octroie que deux billets directs pour la Ligue des champions et un ticket en tour de qualification. La 7e place est encore moins bien lotie, avec un seul club (le champion national) directement qualifié.

Pour rappel, le coefficient UEFA de chaque pays se calcule sur la base des résultats de ses clubs dans les compétitions européennes. Le total obtenu est divisé par le nombre de clubs engagés que le pays engage en C1, C3 et C4 sur l'ensemble de la saison. Deux points sont attribués pour une victoire, un point pour un nul, un point pour chaque qualification au tour suivant (à partir des demi-finales pour la Ligue Europa Conférence). Les tirs au but ne comptent pas.

Benfica, Porto et Feyenoord, les trois clubs à surveiller

En particulier si le Paris Saint-Germain se fait sortir par le Bayern Munich en huitièmes de finale de la C1 (retour le 8 mars), la France devra tout particulièrement surveiller les parcours de Benfica et Porto en Ligue des champions, de Feyenoord et du Sporting CP en Ligue Europa et de l'AZ Alkmaar en Ligue Europa Conférence.