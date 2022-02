Inter-Liverpool: séquence rare, Inzaghi filmé en train de donner ses consignes tactiques

Les caméras de RMC Sport ont pu capter ce que Simone Inzaghi a dit à ses joueurs avant le coup d'envoi du huitième de finale aller de Ligue des champions entre l'Inter Milan et Liverpool ce mercredi (sur RMC Sport).

C’est une séquence rare. Car habituellement, les coachs (et les joueurs) font tout pour cacher leurs discussions tactiques. Ce mercredi, les caméras de RMC Sport ont capté les dernières consignes transmises par Simone Inzaghi à ses hommes avant d’entrer sur la pelouse de Giuseppe Meazza pour leur choc face à Liverpool en huitième de finale aller de la Ligue des champions (sur RMC Sport). Gestes à l’appui, l'entraîneur de l'Inter Milan a multiplié les conseils et les encouragements.

>> Inter Milan-Liverpool EN DIRECT

>> La Ligue des champions est à suivre sur RMC Sport, abonnez-vous à nos offres

"Brozovic, ils ont mis un mec pour te marquer"

"Les gars, deux choses : on fait un bel échauffement, on répète les choses que l’on a fait ce matin, les actions de jeu, les jeux en arrière. Chacun sait ce qu’il a à faire. Les deux attaquants, deux centraux, les latéraux sur les latéraux adverses, les relayeurs sur les relayeurs… Trois contre trois derrière. On les envoie sur les côtés, côté opposé", a-t-il dit à son groupe, avant de s’adresser plus particulièrement à son milieu de terrain, Marcelo Brozovic. "Une seule chose, ils ont mis un mec pour te marquer individuellement. Je ne sais pas ce qu’ils vont faire mais s’ils te marquent individuellement, souvenons-nous des matchs comme contre Sassuolo avec une construction à quatre, deux milieux défensifs, deux attaquants…", a-t-il expliqué à l’international croate.

Ancien entraîneur de la Lazio, Simone Inzaghi (45 ans) a succédé à Antonio Conte à la tête de l’Inter, revenue au sommet du football italien avec un 19e titre de champion la saison dernière. Les coéquipiers de Nicolo Barella, suspendu ce mercredi, occupent actuellement la deuxième place de la Serie A derrière l'AC Milan, avec un match en moins. En C1, ils ont terminé deuxièmes d'un groupe dominé par le Real Madrid. Et doivent donc se débarrasser de Liverpool pour atteindre les quarts de finale de la compétition. Le match retour aura lieu le 8 mars à Anfield.