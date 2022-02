Inter-Milan: Lautaro Martinez soupçonné d’avoir craché sur Théo Hernandez pendant le derby

Lautaro Martinez se retrouve au coeur des critiques après la diffusion d'une vidéo où l'attaquant de l'Inter Milan pourrait avoir été l'auteur d'un crachat en direction de Théo Hernandez en marge du derby perdu face à l'AC Milan (1-2) samedi lors de la 24e journée de Serie A.

Les supporters de l'AC Milan et la presse italienne en avaient tous pour Olivier Giroud ce dimanche après le doublé de l'attaquant français dans le derby. Auteur de deux buts dans le dernier quart d'heure, le champion du monde 2018 a offert un succès capital aux Rossoneri face au rival de l'Inter (2-1). Mais une autre séquence semble en passe de voler la vedette au buteur tricolore.

Dans une vidéo apparue sur les réseaux sociaux et reprise par plusieurs médias italiens comme la Gazetta dello Sport, Lautaro Martinez et Théo Hernandez se sont invectivés dans les derniers instants du match et l'attaquant se retrouve ainsi souçonné d'avoir craché en direction du latéral gauche de l'AC Milan lorsqu'il regagnait les travées de San Siro.

Hernandez s'est chauffé avec les supporters de l'Inter

A la fin d'un derby particulièrement houleux entre les deux équipes, avec notamment six jaunes distribués par l'arbitre, Théo Hernandez s'est rendu coupable d'un vilain tacle pendant le temps additionnel et a été expulsé. Le défenseur français a fauché Denzel Dumfries qui s'échappait dans le couloir droit pour ce qui s'apparentait à un dernier contre de l'Inter lors de la 24e journée de Serie A.

Logiquement sanctionné pour son geste d'antijeu et sa faute grossière, l'international tricolore aux quatre sélections a commencé à quitter le terrain sans contester. Mais au moment de sortir du terrain et de regagner les vestiaires, le joueur de 24 ans s'est embrouillé avec le public interiste.

Martinez et Hernandez séparés par plusieurs personnes

Peut-être le geste de trop de la part du Français. Invectivé par le staff et l'effectif nerazzurro, Théo Hernandez a ensuite été pris dans un échange houleux avec Lautaro Martinez alors qu'il descendait les escaliers vers l'intérieur du stade.

Si le Français n'est pas visible à cet instant, l'Argentin a une posture agressive et fait un geste qui pourrait, selon certains observateurs et internautes, s'apparenter à un crachat.

Lautaro Martinez soupçonné d'avoir craché sur Théo Hernandez pendant le derby Milan © DR DAZN

Dans la foulée, Théo Hernandez est remonté en direction du terrain comme pour en découdre avec l'attaquant argentin. Les deux hommes ont été séparés par plusieurs membres de l'Inter et de l'AC Milan, non sans quelques mots échangés entre eux et une grosse nervosité.

Reste désormais à savoir si la Ligue italienne s'emparera de ces images et lancera une procédure pout tenter de connaître la vérité ou si cette séquence appartiendra à l'histoire du derby milanais. Grâce à son succès, le club de l'AC Milan est revenu à un petit point (52pts contre 53pts) de son rival intériste. Mais malgré la victoire, l'Inter reste leader de Serie A.