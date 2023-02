Inter-Porto: altercation en plein match entre Onana et Dzeko

André Onana est entré dans une énorme colère après avoir été recadré par Edin Dzeko lors du huitième de finale aller de Ligue des champions entre l'Inter Milan et le FC Porto, ce mercredi.

Scène assez lunaire du côté de Giuseppe Meazza. En plein match, lors du huitième de finale aller de Ligue des champions entre l’Inter Milan et le FC Porto ce mercredi, André Onana et Edin Dzeko ont eu un échange extrêmement tendu.

>> EN DIRECT - Suivez Inter-Porto

Ambiance tendue à l'Inter

Quelques minutes avant la pause, le portier camerounais et l’avant-centre bosnien ont été filmés en train de s’invectiver à distance. Il a fallu que Hakan Calhanoglu intervienne pour calmer son gardien, le milieu turc allant même jusqu’à placer sa main devant sa bouche. D’après le Corriere dello Sport, Dzeko n’aurait pas du tout apprécié de voir son coéquipier se plaindre à plusieurs reprises auprès de l’arbitre après une faute de Mehdi Taremi sur Alessandro Bastoni. "Tu dois te taire et retourner dans ton but", aurait lâché en substance le numéro 9 de l’Inter en direction d’Onana. Des reproches qui ont fait dégoupiller l'ancien de l'Ajax Amsterdam.

L'ambiance est décidément (très) tendue dans les rangs nerazzurri puisqu'une altercation avait déjà opposé Romelu Lukaku et Nicolo Barella lors du match nul de l'Inter face à la Sampdoria (0-0) le 13 février. Malgré les images diffusées en direct à la télévision, et les insultes du buteur belge, l'Inter avait choisi de ne sanctionner personne.