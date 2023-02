Inter-Porto: Onana explique son coup de sang envers Dzeko

Le ton est monté en première période entre André Onana et Edin Dzeko lors du huitième de finale aller de Ligue des champions entre l'Inter et Porto (1-0), mercredi. Le gardien camerounais a reconnu qu'il s'était "peut-être un peu trop emporté".

Il était en feu. Que ce soit pour repousser une tentative de Marko Grujic (37e), une frappe de Mehdi Taremi (55e) ou réaliser un double arrêt exceptionnel devant l’avant-centre iranien et son coéquipier Zaidu (57e), André Onana a répondu présent. Au même titre que Hakan Calhanoglu, impérial au milieu de terrain, et Romelu Lukaku, auteur du seul but de la rencontre en sortie de banc, le portier camerounais a été l’un des grands artisans de la victoire de l’Inter Milan mercredi contre Porto (1-0) en huitième de finale aller de la Ligue des champions.

"Je me suis peut-être un peu trop emporté"

Mais l’ancien de l’Ajax s’est aussi illustré en première période sur une toute autre action. Quelques minutes avant la pause, le ton est monté avec Edin Dzeko. Les deux partenaires ont eu un échange verbal extrêmement tendu. Selon la presse italienne, le Bosnien aurait demandé à son gardien d’arrêter de se plaindre auprès de l’arbitre et de rester dans son match. Des reproches peu appréciés par Onana, qui a dû être calmé par Calhanoglu. "Ce sont des faits de jeu, des tensions liées au match. L'importance du match fait que certains joueurs s'emportent... Je me suis peut-être un peu trop emporté, lui aussi (sourire). Mais ça fait du bien d'échanger comme ça, c'est pour le bien du groupe. Je suis convaincu qu'on va éviter ce genre d'altercation lors des prochains matchs", a commenté Onana après la rencontre.

"C'est un joueur expérimenté, ce sont des choses qui arrivent. Chacun a le droit de dire ce qu'il pense, moi comme lui, mais nous devons mettre tout cela derrière nous et penser à faire notre travail. (…) J'ai fait quelques arrêts importants, je suis content. Tout le monde a bien travaillé", a-t-il ajouté au micro de Sky Italia. Le match retour entre l’Inter et Porto est programmé le 14 mars au stade du Dragon.