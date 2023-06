"J'étais comme sur un nuage": Zidane raconte le match préféré de sa carrière

Dans une interview pour la chaîne Youtube Colinterview - Oh My Goal, Zinedine Zidane s’est confié sur le match qu'il a préféré jouer au cours de sa carrière. C'était à ses débuts à la Juve.

France-République tchèque en 1994, France-Brésil en 1998, France-Portugal en 2000, Leverkusen-Real en 2002, France-Brésil en 2006… Voilà les matchs auxquels l’amateur de football pense immédiatement au moment de choisir les meilleurs matchs de la carrière de Zinedine Zidane. Pourtant, l’ancien chef d’orchestre des Bleus en retient un autre. Peut-être moins évident. Dans une interview accordée à la chaîne Youtube Colinterview - Oh My Goal, il s’est confié sur la rencontre préférée de sa carrière.

"J’avais été particulièrement bon"

"Il y en a beaucoup. Il y a des matchs importants où les gens se reconnaissent. La plupart du temps, les gens ressortent toujours les mêmes matchs mais moi j’en ai un en particulier qui me parle. Je n’étais pas à Madrid mais à la Juventus. C’était une demi-finale de Ligue des champions contre l’Ajax Amsterdam. On gagne 4-1 à l’aller et 4-1 au retour. L’équipe avait été exceptionnelle et moi j’avais été plus que bien (sourire). Sur le terrain, j’étais comme sur un nuage. Je me rappelle de cette double confrontation où on avait été très bons et moi j’avais été particulièrement bon", raconte Zizou.

En réalité, la Juve l’avait emporté 2-1 à Amsterdam avant effectivement de coller un 4-1 à l’Ajax lors du match retour à Turin, avec des buts d’Attilio Lombardo, Christian Vieri, Nicola Amoruso et Zidane. Cette année-là, les hommes de Marcello Lippi avait cédé en finale face au Borussia Dortmund d'Ottmar Hitzfeld (3-1).

Au cours de cette interview, Zidane a également donné le nom du joueur avec lequel il a pris le plus de plaisir sur le terrain : "C'est Ronaldo, le Brésilien. C'était assez impressionnant. On était très potes en plus, on avait une complicité exceptionnelle sur le terrain et en dehors, même si on n'avait pas la même vie... Encore aujourd'hui, on s'envoie des petits trucs, on s'apprécie beaucoup."