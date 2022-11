Juve-PSG: Vlahovic, Di Maria, Paredes… la Vieille Dame décimée face aux Parisiens

La Juventus sera privée de nombreux atouts à l’heure d’accueillir le PSG, ce mercredi, lors de la dernière journée de la phase de poules de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Dusan Vlahovic, Angel Di Maria ou Leandro Paredes sont notamment forfait.

Massimiliano Allegri va devoir repenser ses plans. L’entraîneur de la Juventus ne pourra pas s’appuyer sur un effectif au complet face au PSG, ce mercredi, lors de la dernière journée de la phase de poules de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Loin de là. La Vieille Dame sera notamment privée de son buteur Dusan Vlahovic. L’attaquant serbe de 22 ans, auteur de 8 buts en 15 apparitions cette saison (toutes compétitions confondues), était déjà absent lors de la victoire à Lecce, samedi en Serie A (0-1). Après avoir manqué le début de saison en raison d’une pubalgie, il ressent à nouveau des douleurs depuis quelques jours.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour voir Juventus-PSG en Ligue des champions

Déjà forfait début septembre au Parc des Princes (2-1), Angel Di Maria va encore manquer ses retrouvailles avec son ancien club. L’ailier argentin de 34 ans, arrivé libre durant l’été après la fin de son contrat à Paris, est miné par les problèmes physiques depuis cet été. Leandro Paredes, prêté par le PSG et titulaire à l’aller, sera également indisponible en raison d’un souci à la jambe. Idem pour Weston McKennie. Le milieu de terrain américain, buteur à Paris lors d’une entrée en jeu remarquée, est sur le flanc cette semaine.

Paris privé de Neymar, Kimpembe et Navas

Des absences importantes qui s’ajoutent à celle de Federico Chiesa (gravement blessé au genou en début d’année), Bremer (touché à la cuisse) et Paul Pogba. Le milieu de terrain de 29 ans, opéré du genou durant l’été, n’a toujours pas disputé le moindre match depuis son retour dans le Piémont, après avoir quitté librement Manchester United. Son forfait pour la Coupe du monde au Qatar a été officialisé lundi par son avocate Rafaela Pimenta. Pas sûr qu’il puisse rejouer avant la fin de l’année.

Face à cette Juventus amoindrie, le PSG devra faire sans Neymar. Le n°10 brésilien est suspendu pour une accumulation de cartons jaunes dans la compétition. Presnel Kimpembe ne sera pas là non plus. Alors qu’il revenait de blessure, le défenseur de 27 ans a reçu un coup à l’entraînement et souffre du tendon d’Achille. Rien de grave, à priori. Keylor Navas, la doublure de luxe de Gianluigi Donnarumma, sera lui aussi absent en raison de douleurs lombaires.