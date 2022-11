Équipe de France: où en est Rabiot, qui devrait être le taulier du milieu au Mondial ?

Avec les forfaits de Paul Pogba et N’Golo Kanté, Didier Deschamps devrait s’appuyer sur Adrien Rabiot pour animer l’entrejeu des Bleus lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Une grosse responsabilité pour le milieu de terrain de 27 ans, qui vit un début de saison contrastée avec la Juventus.

Il n’en restera aucun. Quatre ans après le sacre de l’équipe de France en Russie, Didier Deschamps va devoir repenser entièrement son entrejeu. Entre les blessures, les méformes et les choix de carrière des uns et des autres, les milieux de terrain de 2018 ne seront pas en mesure de défendre leur titre lors de la Coupe du monde 2022. Les Bleus avanceront sans Blaise Matuidi, N’Golo Kanté, Steven Nzonzi, Corentin Tolisso, Thomas Lemar, Nabil Fekir et Paul Pogba dans leur quête de troisième étoile au Qatar. Le milieu de terrain de la Juventus, opéré du genou durant l’été, a officialisé ce lundi son forfait.

Un gros coup dur pour les champions du monde, privés de leur taulier de 29 ans (91 sélections, 11 buts), buteur en finale contre la Croatie (4-2) et habitué à briller lors des grands rendez-vous internationaux. En son absence, Didier Deschamps devrait logiquement faire confiance à Adrien Rabiot, son coéquipier à la Juventus. Malgré son vécu limité en équipe de France (29 sélections, 2 buts), l'ancien Parisien est celui qui présente le plus de garanties au très haut niveau. Il a d’ailleurs participé activement à l’Euro 2021, l’an passé, avec trois titularisations en quatre rencontres (face à l'Allemagne, la Hongrie et la Suisse).

Il enchaîne les matchs depuis début octobre

Après s’être brouillé avec le sélectionneur en refusant un statut de réserviste pour le Mondial 2018, Rabiot devrait avoir l’occasion de se rattraper. A condition d’assumer ses ambitions et d’assurer sur le terrain, certainement aux côtés d’Aurélien Tchouaméni, qui s’est installé au Real Madrid du haut de ses 22 ans. A voir dans quel état de confiance Rabiot arrivera au Qatar. Sous les ordres de Massimiliano Allegri, il vit un début de saison contrastée avec la Juventus, qu’il a rejoint librement en 2019.

Perturbé par des soucis musculaires en septembre, il a disputé douze rencontres depuis cet été (toutes compétitions confondues). Le temps d’inscrire deux doublés, contre le Maccabi Haïfa le mois dernier en Ligue des champions (3-1) et Empoli il y a dix jours en Serie A (4-0). Dans un rôle évolutif, en pointe basse ou en tant que relayeur, le natif du Val-de-Marne est devenu un élément essentiel du dispositif de la Vieille Dame. Depuis son retour de l’infirmerie, début octobre, il a d'ailleurs disputé les huit rencontres de la Juve, dont six dans leur intégralité. De quoi lui donner du rythme à moins de trois semaines du Mondial, lors duquel les Bleus affronteront l’Australie, le Danemark et la Tunisie dans le groupe D.

Une entame très décevante pour la Juventus

Mais sa bonne période s’inscrit dans un contexte peu reluisant pour le club bianconero. Au terme d’une campagne de C1 catastrophique, marquée par quatre défaites en cinq matchs, la Juventus (déjà éliminée) va accueillir ce mercredi le PSG (21h sur RMC Sport 1) en espérant arracher une place en Ligue Europa. Après un revers humiliant dans l’antre du Maccabi Haïfa le 11 octobre (2-0), Rabiot avait d'ailleurs été égratigné dans les médias transalpins. Par la Stampa notamment. "C’est la Cendrillon bianconera. Minuit arrive et le beau carrosse redevient une citrouille", avait taclé le journal publié à Turin.

En championnat, ce n’est pas beaucoup plus réjouissant. Après douze journées, la formation du Piémont occupe la 7e place (non-qualificative pour l’Europe), à dix points du leader Naples. Pas de quoi rassurer Rabiot alors que son contrat actuel court jusqu'à la fin de la saison. "L’équipe a beaucoup changé depuis mon arrivée, expliquait-t-il il y a quelques semaines en conférence de presse. Il y avait plus de joueurs d’expérience. Aujourd’hui, l’équipe est plus jeune. Nous avons moins d’expérience, mais avec beaucoup de qualités."

Un nouveau rôle à assumer chez les Bleus

Un constat qui sera également valable pour les Bleus au Qatar. Depuis sa première sélection en novembre 2016, lors d’un amical contre la Côte d’Ivoire (0-0), Adrien Rabiot ne s’est jamais vraiment imposé dans la durée avec l’équipe de France. Blessé lors du dernier rassemblement, il n’a plus porté le maillot national depuis mi-juin et une défaite face à la Croatie en Ligue des nations (0-1). Son retour pourrait s’effectuer dans le grand bain, avec un rôle inattendu de "grand frère" à assumer auprès de la relève incarnée par Mattéo Guendouzi (23 ans), Eduardo Camavinga (19 ans), Boubakar Kamara (22 ans) ou Youssouf Fofana (23 ans).