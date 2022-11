Juventus: Allegri pas tendre avec Paul Pogba et son choix de ne pas se faire opérer en août

À la veille de défier le PSG lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions (21h, sur RMC Sport 1), Massimiliano Allegri a déploré la longue absence de Paul Pogba, qui vient de déclarer forfait pour la Coupe du monde, et son choix de ne pas se faire opérer, en allant à l'encontre de la volonté de la Juve.

Une absence qui pèse lourd, et pas que pour l'équipe de France. Longtemps incertain en raison d'une blessure au genou, Paul Pogba a dû déclarer forfait pour la Coupe du monde, qui débute le 20 novembre au Qatar, après l'annonce de son avocate Rafaella Pimenta. Un coup dur pour les Bleus, mais aussi pour la Juventus et Massimiliano Allegri, qui n'a toujours pas pu aligner son milieu de terrain lors d'un match officiel cette saison.

Présent en conférence de presse à la veille de la réception du PSG, l'entraîneur des Bianconeri a évoqué le cas de l'international français, et a regretté son choix de ne pas suivre les recommandations de la Juve. "Je n'ai pas encore parlé à Paul (Pogba). Ça ne sert à rien de répéter ce qui a déjà été dit. Une fois qu'il a pris la décision de ne pas se faire opérer, juste après sa blessure (début août), il est normal que l'espoir de voir Paul jouer avec la Juventus et au Mondial était réduit au minimum, a-t-ildéclaré. C'est normal qu'il soit déçu de rater le Mondial, de ne pas pouvoir jouer avec la Juventus. Et, évidemment, nous sommes pénalisés car nous n'avons jamais eu à disposition un tel joueur."

Le milieu des Bleus dépeuplé

En août dernier, Allegri ne s'était déjà pas montré très emballé par le premier traitement choisi par Pogba: "Je ne suis pas médecin. Je me suis fié à ce qui a été dit et à la décision qui a été prise. La thérapie conservatrice a été choisie, dans les 5-6 semaines suivantes, il pourra revenir sur le terrain. Il faut avoir confiance, car sans confiance... Une décision a été prise, nous verrons ensuite si c’était la bonne ou non."

Début septembre, Allegri avait également commencé à montrer des signes d'agacement sur le temps d'absence de l'international français: "Pogba, on le retrouvera en janvier, il faut être réaliste."

L'absence de Paul Pogba est un coup dur pour l'équipe de France, déjà privée de N'Golo Kanté. L'ancien joueur de Manchester United, buteur en finale du Mondial 2018, espérait revenir à temps pour ce Mondial au Qatar, qui débutera dans moins de trois semaines. Pogba n'a donc pas réussi à remporter sa course contre-la-montre entamée durant l'été, après sa blessure au genou droit. Selon La Gazzetta dello Sport, le joueur de 29 ans aurait récemment ressenti une douleur musculaire à la cuisse.

Sans Paul Pogba et N'Golo Kanté, Didier Deschamps va devoir revoir ses plans. A trois ou à deux, le sélectionneur doit recomposer son entrejeu pour la compétition, un travail qu’il a entrepris depuis plusieurs mois face à la déferlante de blessures qui s’abattait déjà sur les Bleus.