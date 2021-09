Juventus: Allegri pique Rabiot sur son faible total de buts

Massilimiano Allegri, entraîneur de la Juventus, a envoyé une petite pique à Adrien Rabiot, son milieu de terrain, en lui reprochant son manque d’initiative, notamment face au but.

Massimiliano Allegri veut frapper fort pour son retour sur le banc de la Juventus. Il vise un sacre en Ligue des champions 25 ans après le dernier du club (1996) et avait touché du doigt cet objectif lors de son premier passage (2014-2019) avec deux finales perdues en 2015 et 2017. Mais il attend beaucoup de ses joueurs. Parmi eux, ceux dont le potentiel n'est pas totalement exprimé comme Federico Bernardeschi ou Adrien Rabiot (26 ans).

"Adrien est comme Bernardeschi, a-t-il comparé en conférence de presse mardi. Les joueurs de la Juve sont tous techniquement doués. La différence réside dans ce que vous avez dans la tête, dans l'objectif personnel au service de l'équipe et dans votre l'envie à vous remettre en question et de vous améliorer. Ce qui compte, c'est l'engagement que vous avez à tirer au but, à l'entraînement, à passer le ballon. Parfois, il manque un de ces éléments. Si j'étais lui, je serais en colère. Il a marqué 10 buts en deux ans en Italie. Ce sont toutes des choses qu'il doit améliorer et je pense qu'il le fera cette année."



L’international français a rejoint la Juventus en 2019 après son départ, libre, du PSG. Lors de ses deux saisons, il a inscrit six buts toutes compétitions confondues, dont cinq la saison dernière. L’ancien Parisien s’est imposé dans l’entrejeu sous les ordres de Maurizio Sarri, puis d’Andrea Pirlo. Il est resté un élément important du onze avec Allegri, qui lui demande de prendre davantage de responsabilités.

Forfait le week-end dernier face à la Sampdoria en raison d’une blessure à la cheville, il devrait jouer ce mercredi soir lors du choc face à Chelsea (21h), lors de la deuxième journée de la Ligue des champions.