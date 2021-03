Juventus-Porto: Oliveira transforme un penalty sévère, la Juve proche de l'élimination

Le FC Porto a ouvert le score sur la pelouse de la Juventus Turin ce mardi lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions (en direct et en exclusivité sur RMC Sport 1). Un but d'Oliveira sur penalty, à la suite d'une faute peu évidente de Demiral, qui complique un peu plus la tâche de la Vieille Dame.

La Juventus est au bord du précipice. Battue 2-1 au match aller, la Vieille Dame a encaissé le premier but du match lors du huitième de finale retour à l'Allianz Stadium (en direct et en exclusivité sur RMC Sport 1). Un but inscrit par Sergio Oliveira sur penalty.

Le milieu portugais a profité d'une faute peu évidente de Merih Demiral sur Mehdi Taremi. Le défenseur turc de la Juve, dos à l'attaquant iranien, a légèrement déséquilibré ce dernier qui s'apprêtait à contrôler le ballon dans la surface turinoise. Une aubaine pour Porto et Oliveira qui a parfaitement pris à contre-pied Wojciech Szczęsny. Après 19 minutes de jeu, la Juventus se retrouve dans une situation très compliquée.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder Juventus-Porto en Ligue des champions

Un début de match équilibré

La Vieille Dame doit désormais marquer deux buts pour arracher la prolongation, et trois si elle souhaite se qualifier directement pour les quarts de finale de la C1. Pour cela, les joueurs d'Andrea Pirlo devront faire mieux qu'en ce début de match, très équilibré. Les Turinois s'étaient procurés la première occasion par Alvaro Morata, dont la tête a été parfaitement sortie par Marchesin (3e).

Le FC Porto a bien répondu avec une grosse occasion pour Taremi sur un débordement de Zaidu (7e). Menée, la Juventus est désormais en bien mauvaise posture pour la qualification et pourrait sortir prématurément de la compétition contre une équipe moins d'un standing moins important pour la troisième année consécutive, après l'Ajax en 2019 et l'OL en 2020.