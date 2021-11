Juventus: pourquoi Dybala a célébré son but comme "le Roi Platini"

Paulo Dybala a fêté le premier de ses deux buts face au Zénith Saint-Pétersbourg (4-1), mardi en imitant la célébration de Michel Platini, effectuée en 1985 lors de la finale de la Coupe intercontinentale.

Au cœur d’un début de saison terne, Paulo Dybala est l’une des rares raisons de se réjouir pour les supporters de la Juventus. L’Argentin a encore brillé mardi soir en inscrivant un doublé lors de la large victoire des Bianconeri face au Zénith Saint-Pétersbourg (4-1) en Ligue des champions. Il les a aussi régalés dans la célébration de son premier but en faisant référence à l’un des plus grands joueurs de l’histoire du club: Michel Platini.

Celui qui est surnommé "la Joya" (le bijou) s’est allongé sur le terrain, de côté en tenant sa tête avec sa main, comme l’avait fait Platini lors de la finale de la coupe intercontinentale en 1985 face à Argentinos Juniors après son but somptueux (enchainement contrôle poitrine, petit sombrero et reprise du gauche) douloureusement refusé à cause du hors-jeu d’un coéquipier.

Cette célébration de Dybala était une manière de rendre hommage à l’ancien meneur de l’équipe de France qu’il vient de dépasser au nombre de buts pour la Juve (105 contre 104 pour Platini entre 1982 et 1987). Il a même amélioré son total plus tard dans le match en transformant un penalty, lui permettant d’apparaitre à la 11e place des meilleurs buteurs de l’histoire du club.

"Il n'y avait pas de meilleure façon de célébrer les 124 ans d'histoire, a écrit Dybala sur son compte Twitter. Joyeux anniversaire Juve! Et fier d'avoir rejoint la légende 'Le Roi' Platini." Après une dernière saison gâchée par les blessures, Dybala a repris en grande forme et a déjà dépassé son total de buts de l’exercice 2020-2021 (il en est à 6 buts, contre 5 en 26 matchs la saison dernière). A la peine en Serie A (9e à 16 points des deux leaders), la Juve se porte bien en Ligue des champions avec un sans-faute (12 points sur 12) et une qualification pour les huitièmes de finale déjà en poche.