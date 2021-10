Serie A: deuxième revers surprise d’affilée pour la Juventus

La Juventus, battue 2-1 ce samedi sur la pelouse de l'Hellas Vérone lors de la 11e journée de Serie A, cale en championnat où elle n'a plus gagné depuis trois rencontres.

Le tableau s’assombrit pour la Juventus de Max Allegri. La Vieille Dame s’est inclinée pour la deuxième fois d’affilée en championnat, battue (2-1) sur le terrain de l’Hellas Vérone, après une défaite dans les derniers instants du match contre Sassuolo (2-1) mercredi. La formation de Maxime Lopez talonne désormais les Bianconeri, dépassés au classement par Vérone, à la différence de buts.

Dybala seul au monde

La Juve ne stagne plus, elle rétrograde au classement, à une inquiétante neuvième place, et se retrouve désormais en mauvaise posture, très loin de ses ambitions du début de saison, reléguée à six points du podium. Les deux premiers au classement, Naples et l’AC Milan sont encore plus loin, à treize points. Un gouffre. Giovanni Simeone, le fils de Diego, a inscrit un doublé dans le premier quart d’heure (11e, 14e).

L’attaquant argentin, qui s’était signalé par un quadruplé le week-end dernier, a déjà inscrit huit buts en neuf matches de Serie A cette saison. Toujours aussi laborieuse en championnat, la Juve a une nouvelle fois montré un visage très inquiétant tout au long de cette rencontre. Le but tardif (80e) de Weston McKennie n’a rien changé à l’affaire, même si Paulo Dybala - bien trop seul à proposer quelque chose de cohérent dans cette équipe - n’a pas été loin d’égaliser en fin de match (89e).

L'Argentin avait touché la barre juste avant la pause (44e) et frôlé le poteau gauche au retour des vestiaires. La Juve n'a plus gagné depuis trois rencontres. Les hommes de Massimiliano Allegri n'avaient plus connu telle disette de victoires depuis le début de saison. "Allegri a besoin de temps", confiait le vice-président de la Juve Pavel Nedved avant la rencontre, dans un entretien à la Gazzetta dello Sport. Le Tchèque y réclamait aussi une réaction, qu'il n'a donc pas obtenu. Allegri se verra-t-il, lui, confier le temps dont il a besoin? Rien n'est moins sûr. La pression qui pèse sur ses épaules est immense.