L'Élysée se réjouit du refus des clubs français de participer à la Superleague

Contacté par RMC Sport, l'Élysée a salué les clubs français ayant refusé le projet de Superleague et "appuie l'UEFA" dans sa "protection de l'intégrité des compétitions européennes".

L’annonce d’une officialisation imminente de la Superleague, projet porté par douze clubs de premier plan, ne cesse de faire réagir les acteurs du monde du football. Dans un communiqué, l’UEFA a confirmé que les clubs français et allemands avaient refusé de signer le projet. Une position qu’a félicitée l’Élysée, contacté par RMC Sport.

Un projet qui "menace le mérite sportif"

"Le président de la République salue la position des clubs français de refuser de participer à un projet de super ligue européenne de football menaçant le principe de solidarité et le mérite sportif, nous a-t-on confié. L’État francais appuiera toutes les démarches de la LFP, de la FFF, l’UEFA, et de la FIFA pour protéger l’intégrité des compétitions fédérales qu’elles soient nationales ou européennes."

Dans un communiqué, l'UEFA a d'ores et déjà menacé de sanctions les clubs qui souhaiteraient s'engager dans ce projet de Superleague: "Nous considérerons toutes les mesures à notre disposition, à tous les niveaux, à la fois sur les plans judiciaire et sportif, pour éviter que cela (la Superleague ndlr) arrive. Comme annoncé précédemment par la Fifa et les six fédérations, les clubs concernés seront bannis des autres compétitions domestiques, européennes ou mondiales, et les joueurs pourraient se voir interdire de représenter leur équipe nationale."

L'UEFA passe aux menaces

L'UEFA avait aussi profité du communiqué pour "remercier les clubs des autres pays, notamment les clubs français et allemands, qui ont refusé de signer cela (le projet de Superleague ndlr). Nous en appelons aux amoureux du football, aux supporters et aux hommes politiques, pour qu'ils nous rejoignent dans notre combat contre un tel projet, si celui-ci venait à être annoncé".

Douze clubs (le Real Madrid, le Barça, l’Atlético, l’Inter, l’Ac Milan, la Juve, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Liverpool, Chelsea et Tottenham) devraient en effet officialiser la Superleague européenne prochainement.