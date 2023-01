Le patron de l'UEFA Ceferin tacle fort le Real et Florentino Perez dans un documentaire sur la Super League

Dans un documentaire Apple TV+ dédié au projet, pour l’instant avorté, de la Super League, le président de l’UEFA Aleksander Ceferin critique sévèrement l'attitude du Real Madrid et de son président Florentino Perez.

Souvenez-vous, c’était il n’y a même pas deux ans. Douze clubs européens très puissants unissaient leurs forces pour tenter de lancer la Super League, une compétition presque fermée censée concurrencer la Ligue des champions et rapporter des millions d'euros dans les caisses. Face aux nombreuses protestations, le projet a très vite été abandonné, ou du moins mis entre parenthèses, trois clubs (le Real Madrid, le Barça et la Juventus) n’ayant pas renoncé à mener jusqu’au bout leurs ambitions.

Cet épisode est cœur de "Super League, la guerre du football", un documentaire disponible depuis vendredi sur la plateforme AppleTV+.

"Ils s'imaginent qu'ils sont si importants que tout le monde devrait leur faire la révérence"

On peut y voir les luttes d’influences et les tensions entre les plus grands dirigeants européens. Et quelques règlements de compte comme ce jour où Aleksander Ceferin, le président de l’UEFA, s’en prend au Real Madrid, l’un des clubs meneurs de la fronde, et à son président Florentino Perez.

"Il y a beaucoup de requins qui nagent dans la mer du football, lâche le patron slovène. Depuis que j’ai entendu parler de la Super League pour la première fois, j’ai su qui en était à l’initiative." Et Ceferin d’argumenter à propos du patron du Real: "Il se plaignait publiquement depuis longtemps qu’un club comme le sien joue avec des clubs plus petits. Ils s’imaginent qu’ils sont un club d’élite qui ne devrait s’inquiéter de personne d’autre parce qu’ils sont si importants que tout le monde devrait leur faire la révérence. Ils sont le Real Madrid et son président est Florentino Perez", conclut le boss de l’UEFA.