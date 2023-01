Barça: Laporta annonce que la Super League verra le jour en 2025 en cas de jugement favorable

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, s'est montré confiant quant à la création de la Super League. Dans un entretien accordé à la Cadena SER, il annonce qu'elle verra le jour en 2025, à condition que la Cour de justice de l'Union européenne ne donne pas raison à l'UEFA.

Joan Laporta croit encore dans le projet de la Super League. Dans un entretien accordé à la Cadena SER, le président du FC Barcelone a même avancé une date pour qu'elle voit enfin le jour: ce sera en 2025. A une condition, et pas des moindre : que le verdict de la Cour de justice de l'Union européenne soit favorable et permette la création de cette nouvelle compétition.

"Je crois qu'il y aura la Super League, a expliqué Laporta. On attend le verdict de Bruxelles. Ce sera une compétition ouverte. Je n'entrerais pas dans ce projet si ce n'était pas ouvert, pareil pour la Juventus, le Real Madrid, ou les autres clubs qui pour le moment sont en dehors du projet. Nous souhaitons que les clubs gouvernent. J'espère que l'UEFA aura un siège également. La prévision, si la sentence est favorable, c'est qu'elle voit le jour en 2025. Si elle n'est pas favorable, c'est plus compliqué."

Une Super League sans les clubs anglais?

La CJUE doit déterminer un éventuel abus de position dominante de l'UEFA vis-à-vis des clubs à l'origine du projet en avril 2021, soit le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus. L'avocat général de la CJUE a donné raison à l'instance européenne, mi-décembre dans son avis consultatif, et il est très probable que la décision finale suive ses premières conclusions.

Autre subtilité, pour le moment, Joan Laporta évoque une Super League sans les clubs anglais, au moins pour le lancement. Ils représentaient pourtant 6 des 12 participants au projet d'avril 2021 (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham). La Super League qui verrait le jour en 2025, selon les estimations du président catalan, serait donc fortement dépeuplée.

"On fera une compétition qui concurrencera la Premier League, veut croire Laporta. Je crois que dans un premier temps, les clubs anglais n'entreront pas dans la Super League, mais ensuite ils le feront. Ils sont intéressés. On maintiendrait les ligues nationales. Cela se terminera par une fusion entre la Super League et la Premier League." Une Super League sans le Big Six anglais, le Paris Saint-Germain et le Bayern, le nouveau projet a perdu quelques plumes.