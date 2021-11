Leipzig-PSG: "C’était de notre faute si on a raté ce début de match", admet Pochettino

Le PSG a été accroché à Leipzig (2-2) ce mercredi lors de la 4e journée de Ligue des champions. Notamment en raison d’une entame catastrophique.

Le PSG ne pouvait pas assurer dès ce mercredi et la 4e journée de Ligue des champions sa qualification pour les 8es de finale. Mais effectuer un très grand pas vers le printemps européen en cas de succès à Leipzig. Cette victoire, Paris la tenait. Mais une faute étonnante de Presnel Kimpembe dans les dernières minutes, sur Christopher Nkunku, a offert un penalty et un point à Leipzig, tout de même éliminé de la course à la qualification.

Le PSG aura manqué les extrémités de sa rencontre dans l’est de l’Allemagne. Car avant le raté défensif tardif de Kimpembe, c’est l’entame qui avait été totalement manquée par les Parisiens.

Pochettino regrette le manque de maîtrise de son équipe

Un ballon cafouillé proche de la ligne de but dès les premières secondes, même si un hors-jeu avait ensuite été signalé, un but de la tête de Christopher Nkunku à la 8e minute puis un penalty concédé par Danilo Pereira (12e). Paris a tout raté lors de l’entame. A l’exception de Gianluigi Donnarumma, sauveur du PSG justement sur ce penalty détourné face à André Silva.

"On a vu comment une équipe performante en face pouvait nous mettre en difficulté, a reconnu Mauricio Pochettino au micro de RMC Sport 1. C’était de notre faute si on a raté ce début de match. C'est vrai qu'on n'a pas bien commencé. En seconde période, on a mieux contrôlé le jeu. Les stats montrent qu'on doit faire mieux en matière de possession, et surtout on doit mieux maîtriser le match face à des équipes capables de jouer en transition comme Leipzig. Il faut savoir tout faire."

Un constat lucide qui peut inquiéter avant de se rendre à Manchester City alors que la qualification est encore en suspens. Mais pas pour l’entraîneur argentin. "Cela ne change rien. Il faut avoir l'envie de gagner à Manchester pour se qualifier", lance Pochettino. Des intentions à mettre en œuvre le 24 novembre à Manchester.