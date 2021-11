Leipzig-PSG: "On ne va pas changer grand-chose", prévient Marsch

Leader de son groupe en Ligue des champions, le PSG se déplace sur la pelouse du RB Leipzig ce mercredi (21h sur RMC Sport 1). Auteur d'un doublé à l'aller lors de la victoire parisienne (3-2), Lionel Messi est cette fois forfait. En conférence de presse ce mardi, Jesse Marsch, l'entraîneur de l'équipe allemande, a estimé que le collectif parisien peut supporter cette absence.

Le PSG se présentera ce mercredi (21h sur RMC Sport 1) sur le terrain du RB Leipzig sans sa superstar Lionel Messi. L'attaquant argentin avait signé un doublé lors de la rencontre aller de la phase de groupes de Ligue des champions, contribuant à la victoire de son équipe (3-2).

Pour autant, Jesse Marsch, l'entraîneur du RB Leipzig, ne souhaite pas considérer ce forfait comme une chance supplémentaire pour son équipe. "C'est facile de dire que c'est un désavantage. Le collectif du PSG ne se résume pas qu'à un seul joueur, a indiqué le technicien américain à propos de l'absence de Messi. Neymar et Di Maria n'étaient pas présents à l'aller. Ils seront là mercredi. Ce sera une tâche très difficile dans les un contre un."

"On peut gagner"

A l'aller, Julian Draxler avait été titularisé en attaque avec Kylian Mbappé et Lionel Messi. Mais un changement de dispositif de Mauricio Pochettino avait permis à l'ancien crack du Barça de se retrouver dans une position plus axiale, avec Mbappé. Mais si l'entraîneur parisien va devoir procéder à des ajustements pour ce match retour, Jesse Marsch veut s'appuyer sur la bonne prestation de la rencontre aller face au PSG.

"Je me demande souvent comment c'est d'être dans les playoffs NBA de basket, où il faut jouer sept fois contre le même adversaire. Il faut savoir réagir, avoir un plan de match, comprendre ce qui a marché et pas marché. Contre Paris, on a pris conscience qu'on pouvait tenir à ce niveau, a positivé Jesse Marsch. Si on se crée plus d'occasions, on peut gagner. On ne va pas changer grand-chose, seulement quelques petits détails. Nous avons de très bonnes chances pour demain (mercredi)."

Si après 3 journées, le RB Leipzig n'a pas encore pris de point, l'équipe allemande aurait pu prétendre à mieux sur la pelouse du Parc des Princes, menant au score. "Si on ne croit pas en nos chances, on peut tout de suite arrêter. On sait qu'on aurait dû et pu gagner plus de points lors de la phase aller, a estimé l'attaquant Yussuf Poulsen en conférence de presse. Tout est ouvert jusqu'à la fin. Nous savons que nous sommes une très bonne équipe. On peut battre n'importe quel club à domicile."