Leipzig-PSG: le doublé de Wijnaldum, après l'entame catastrophique

Après avoir été grandement malmené au début du match de Ligue des champions à Leipzig, le PSG a su renverser la vapeur avec un doublé de Georginio Wijnaldum. Il n'avait pas encore marqué avec le club de la capitale.

Mené 1-0 (sur un but de Christopher Nkunku) et en grande difficulté pendant les vingt premières minutes de son match face au RB Leipzig, mercredi soir en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain s'est très bien repris. Il a non seulement su égaliser sans trop tarder, mais il a même pris l'avantage avant la mi-temps. Le tout grâce à un doublé de Georginio Wijnaldum.

Profitant d'une belle percée de Neymar et d'un appel de balle tranchant de Kylian Mbappé, passeur décisif, le milieu offensif néerlandais a inscrit le but du 1-1 à la 21e minute.

Il n'avait pas encore marqué

Il a ensuite fait passer le PSG à 2-1, avec une tête au premier poteau sur un corner d'Angel Di Maria à la 39e minute. Dans un premier temps, l'arbitre n'avait pas accordé ce deuxième but, pour une supposée position de hors-jeu. Mais une vérification des images avec l'assistance vidéo a permis de constater qu'il n'y avait aucune irrégularité.

Critiqué pour ses prestations décevantes depuis son arrivée dans la capitale cet été, Georginio Wijnaldum n'avait pas encore inscrit le moindre but avec le PSG.

Avant cela, Christopher Nkunku, formé au PSG, avait ouvert le score dès la 8e minute, sur un centre parfait d'André Silva sur le côté gauche. Le RB Leipzig peut avoir des regrets, car ce même André Silva a manqué un penalty qu'il a lui-même obtenu dans un duel avec Danilo Pereira. Ce dernier a écopé d'un avertissement pour cette faute.